Crema corpo: come scegliere la migliore

La crema per il corpo è fondamentale per la nutrizione e idratazione della pelle, che è la parte più importante del corpo umano e, in quanto tale, va trattata e curata. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché è importante usare una crema per il corpo regolarmente e dove acquistare quella migliore, in base al tipo di pelle.

Crema corpo

Così come ci si prende cura della pelle del viso, noi tutti dovremmo prenderci cura anche della pelle del corpo, indipendentemente dal tipo di pelle che si ha, se secca o grassa, dall’appartenenza di genere e dall’età. Proprio per questa ragione, infatti, il mercato offre tipologie diverse di prodotti per la cura del corpo, come creme, gel e lozioni, in grado di apportare benefici specifici, certamente, ma che si distinguono come funzionalità.

Il modo migliore per avere una pelle del corpo curata e in salute, tuttavia, non è legato alla regolarità con cui si applica una crema per il corpo, ma anche al tipo di prodotto che si usa e a come viene usato. Le creme per il corpo, ad esempio, sono pesanti e, una volta applicate, penetrano nella pelle impedendo il passaggio di altri prodotti, al contrario, le lozioni per il corpo, che pure sono benefiche, sono molto più leggere e non penetrano in profondità.

Il modo migliore per ottenere dei risultati quando si applica la crema corpo e, al contempo, anche altri prodotti per la cura della pelle del corpo, è quello di stratificare i prodotti, da quello più leggero a quello più pesante. Non si deve necessariamente applicare un solo prodotto, ma un mix di prodotti, in base al tipo di crema. Una pelle secca, ad esempio, richiede molta più cura e molti più prodotti di una pelle grassa.

Crema corpo: consigli

Che sia una lozione, un gel o una crema per il corpo, il miglior consiglio che possiamo darvi è quello di applicare il prodotto subito dopo la doccia, quando la pelle è pulita e i pori sono ancora aperti. In aggiunta, si può applicare la crema anche la sera, appena prima di andare a dormire.

Una lozione per il corpo, tuttavia, andrebbe applicata prima dell’applicazione di altri prodotti, la crema per il corpo, invece, andrebbe applicata sempre per ultima. L’unica eccezione è rappresentata dalla crema solare che non dovrebbe mai essere l’alternativa ad una crema per il corpo e andrebbe applicata sempre per ultima. La crema solare, infatti, non deve penetrare in profondità, ma rimanere in superficie per proteggere la pelle dai raggi ultravioletti.

La scelta di utilizzare una crema per il corpo o un gel o una lozione è personale. Tutti questi prodotti sono importanti e benefici allo stesso modo. E’ la modalità e il quando vengono applicati a fare la differenza.

Crema corpo: le migliori su Amazon

Compresa la routine, il tipo di pelle, i prodotti da applicare e la regola da seguire per ottenere dei benefici, si passa alla parte più difficile: capire quale tipo di crema per il corpo sia la più adatta alle nostre esigenze. Nel paragrafo che segue, vi proponiamo alcune delle migliori creme per il corpo che Amazon ha messo a disposizione dei suoi clienti, alla migliore offerta.

Biopoint – Crema Corpo Idratazione Sublime, Azione Idratante Profonda per la Pelle Secca e Molto Secca, Ideale per Uomo e Donna

A base di glicerina, questa crema per il corpo è stata specificatamente pensata e progettata per la pelle secca, al fine di idratarla e restituirle morbidezza ed elasticità. Se applicata con regolarità, per almeno due volte al giorno, mattina e sera, questa crema favorirà l’equilibrio idrolipidico, non solo al fine di trattare la pelle secca, ma anche di prevenire la sua formazione.

Cerave Crema Hidra Dosi 454Ml

Questa è una crema versatile, adatta sia per il viso, sia per il corpo. La caratteristica più vantaggiosa, tuttavia, è che questo tipo di crema è adatta a tutti i tipi di pelle, da quella grassa a quella secca o molto secca. Il suoi obiettivo è quello di ripristinare il naturale equilibrio dell’epidermide, per una pelle sempre fresca e pulita, idratata e in salute.

NIVEA NATURALLY GOOD Family Care Crema multiuso per tutta la famiglia (1 x 450 ml), crema 3 in 1 arricchita con olio di mandorle dolci 100% naturale, crema viso – corpo – mani

Arricchita con olio di mandorle dolci, la crema Nivea Naturally Good, formato famiglia per l’occasione, è il top tra tutte le creme per il corpo attualmente presenti in commercio, non solo per i benefici che essa offre a chi ne fa uso, ma soprattutto per la sua formulazione vegana, al fine di rispettare la pelle in tutto e per tutto. Senza siliconi e parabeni o altre sostanze dannose per l’organismo, si consiglia di applicare la crema per almeno due volte al giorno, sulla pelle pulita e asciutta.