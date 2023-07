Gli alimenti di stagione aiutano a perdere peso in modo più semplice e rispettano anche l’ambiente. Scopriamo insieme nei paragrafi che seguono come restare in forma in estate.

Perdere peso con gli alimenti di stagione: benefici e rimedi naturali

Gli alimenti di stagione, coltivati e raccolti al culmine della loro maturazione, durante la loro naturale stagione, rispetto agli alimenti coltivati e raccolti fuori stagione, sono più gustosi e più salutari non solo per il proprio benessere psicofisico, ma anche per il benessere del pianeta. Infine, mangiare cibi di stagione è fondamentale non solo per perdere peso, ma anche per restare in forma e prendersi cura della propria salute.

Perdere peso è fondamentale non solo per una mera questione estetica, che resta, in ogni caso, importante, ma anche e soprattutto per prevenire l’insorgenza di patologie legate all’aumento di peso, in generale, e all’obesità, in particolare. Mettere su peso, infatti, è semplicissimo, ma smaltirlo è molto più complicato, soprattutto perché le variabili che possono influenzare tanto il percorso quanto il risultato sono numerose.

Perdere peso con gli alimenti di stagione: benefici

Seguire una dieta che predilige gli alimenti di stagione non vuol dire avere qualcuno che imponga cosa mangiare e cosa non mangiare ma, molto più semplicemente, acquisire una nuova consapevolezza alimentare, proprio perché lo stato di salute si preserva anche con l’alimentazione. Sì, dunque, al cibo fresco e genuino, no a quello processato. Lo stesso discorso vale anche per le bevande.

Consumare regolarmente alimenti di stagione, al fine di perdere peso e restare in forma, dunque, vuol dire ottenere una serie di benefici, tra cui:

Uno stato di salute migliore . Gli alimenti di stagione sono più gustosi e più salutari rispetto agli alimenti fuori stagione, che perdono di qualità perché coltivati in ambienti artificiali, percorrono una lunga distanza e, spesso e volentieri, sono trattati chimicamente;

. Gli alimenti di stagione sono più gustosi e più salutari rispetto agli alimenti fuori stagione, che perdono di qualità perché coltivati in ambienti artificiali, percorrono una lunga distanza e, spesso e volentieri, sono trattati chimicamente; Un gusto migliore . Gli alimenti fuori stagione, spesso e volentieri, vengono raccolti prima di raggiungere la maturazione e questo porta ad una perdita di gusto e consistenza, già messa a dura prova dalla coltivazione, che avviene in ambienti artificiali e sottoposta a trattamenti chimici.

. Gli alimenti fuori stagione, spesso e volentieri, vengono raccolti prima di raggiungere la maturazione e questo porta ad una perdita di gusto e consistenza, già messa a dura prova dalla coltivazione, che avviene in ambienti artificiali e sottoposta a trattamenti chimici. Una migliore preservazione dell’ambiente. Gli alimenti fuori stagione, infatti, oltre a percorrere lunghe distanze e a contribuire ad una maggiore emissione di carbonio, hanno un impatto negativo sulla natura, perché coltivati in ambienti artificiali.

Perdere peso con gli alimenti di stagione: miglior rimedio naturale

Nonostante si consumino regolarmente alimenti di stagione, può capitare di notare continue oscillazioni di peso e/o non notare alcun cambiamento nel proprio aspetto fisico. Questo succede perché, la maggior parte delle volte, la perdita di peso è ostacolata da un metabolismo lento, che lavora male. Stimolare opportunamente il proprio metabolismo, eventualmente, con l’assunzione regolare di un integratore alimentare può fare la differenza.

Associare alla consumazione regolare degli alimenti di stagione anche l’assunzione di un integratore alimentare, per stimolare il metabolismo e favorire la perdita di peso, come Spirulina Ultra, garantisce:

Il ritrovato benessere psicofisico

Un migliore metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero Un migliore metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento Un maggiore controllo della fame

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

