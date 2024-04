Sapete cos’è la dieta Lipetz? Si tratta di un regime alimentare specifico che aiuta a dimagrire in modo sano, se seguita bene. Ma cosa bisogna mangiare? Ecco cos’è e qual è il menu.

Che cos’è la dieta Lipetz? Ecco cosa mangiare

La dieta Lipetz è un regime alimentare ideato dal medico di San Francisco in America Philip Lipetz e basato sulla distinzione delle calorie in buone e cattive. Questa dieta è utile per tenere sotto stretto controllo la glicemia, inoltre aiuta ad evitare stanchezza e spossatezza, tipiche delle altalene glicemiche. Questo regime nasce dopo che il medico statunitense Lipetz ha studiato a lungo il DNA e i processi di invecchiamento, capendo che non tutte le calorie sono responsabili della formazione di depositi adiposi, meglio conosciuti come “cuscinetti”.

Lipetz vedeva questi depositi come una sorta di eredità genetica riconducibile a periodi in cui l’essere umano doveva procacciarsi il cibo e creare delle scorte. In particolar modo, gli alimenti di origine animale che ricorda la caccia, invece gli alimenti che contengono calorie buone possono subire alterazioni in senso negativo, se sottoposti a cottura prolungata, e diventare nemici del metabolismo. La dieta Lipetz si divide in una prima fase in cui sono escluse le calorie cattive, che vengono reinserite solo in una seconda fase che precede il mantenimento, in cui comunque la percentuale di calorie cattive deve essere ridotta rispetto al cibo totale.

Nella dieta Lipetz si prevede l’assunzione di alimenti contenenti calorie buone: pane di segale integrale, cereali integrali a chicco intero, leguminose, carne di pollo e tacchino senza pelle, verdure (escluse carote e patate, ad alto indice glicemico), latticini magri. Nella prima fase sono assolutamente vietati alcolici, prodotti da forno, muesli, alimenti dolcificati, frutta secca o troppo matura, cibi sottoposti a lunga cottura, carne grassa, tofu. Nella seconda fase invece si reinseriscono pian piano tutti gli alimenti anche con grassi e proteine animali, ma mai mangiati con carboidrati. Poi alla fine si passa al mantenimento.

Secondo il medico Lipetz una buona e sana alimentazione è alla base del dimagrimento: poiché il nostro corpo è geneticamente programmato per mettere da parte cioè che mangia in scorte (di grasso), non dobbiamo mai spingerlo ad avere fame, per non scatenare fenomeni di privazione che portano a un successivo accumulo di grasso, ma nemmeno mangiare incoraggiando il corpo a fare scorte. Per far questo, la dieta Lipetz unisce le teorie sull’indice glicemico con quelle sull’indice insulinico dividendo gli alimenti in due categorie: quelli a calorie buone e quelli a calorie negative.

Ma quali sono le regole di questa dieta dimagrante?

Mangia cibi contenenti buone calorie;

Mangia solo fino a 1/4 al giorno di cibi con cattive calorie;

Fai una prima colazione a base di calorie buone;

Gli alimenti che stimolano l’insulina vanno consumati a pranzo: le proteine animali vanno consumate a pranzo in fase di mantenimento;

Fai spuntini a base di calorie buone;

Non saltare i pasti;

Non combinare proteine con cibi amidacei (riso, pane, pasta, patate) e frutta;

Se vuoi dimagrire non mangiare troppe proteine animali;

Le carenze di micronutrienti fanno ingrassare: mangia più frutta e verdura;

Se mangi cibi contenenti calorie cattive, aggiungi cibi con calorie buone.

Avrete sicuramente sentito parlare ultimamente della dieta Lipetz, ideata da un medico americano Philip Lipetz, che prevede come visto la divisione tra calorie buone e cattive per dimagrire ed essere in salute, controllando i livelli della glicemia. Ecco quali sono i cibi con calorie buone:

Legumi, pollo e tacchino senza pelle, pane di segale integrale, cereali integrali e in chicco; latticini magri e latte (scremato); pesce azzurro, trota, merluzzo, tonno; frutta fresca; verdure senza patate e carote, olio di oliva con moderazione, spezie ed erbe aromatiche.

Cibi con calorie negative: Alcolici, cibi raffinati, prodotti da forno, alimenti raffinati, preparati industriali, zucchero e cibi zuccherini.

Cibi con calorie negative da mangiare solo nel mantenimento: Carne rossa, formaggi stagionati e grassi, frutta secca, uova, burro, patate e carote, tofu.

La dieta Lipetz va bene sempre quando si vuol dimagrire, ma è ottima in caso di sovrappeso, disturbi di circolazione, metabolismo lento, problemi articolari.