Dieta gruppo sanguigno: funzionamento e proprietà

Scegliere un regime dimagrante adatto alla propria persona e fisico non è semplice. A tal proposito, la dieta gruppo sanguigno è l’ideale proprio perché si basa sui vari gruppi sanguigni e gli alimenti da consumare per perdere peso. Verifichiamo il suo funzionamento e i principi.

Dieta gruppo sanguigno

A seconda del proprio gruppo sanguigno è possibile consumare determinati alimenti e di conseguenza dimagrire. La dieta gruppo sanguigno permette di tornare in forma in questo modo semplice ed efficace. Se si appartiene al gruppo si tende a mangiare più carne mentre per quello A è bene prediligere alimenti di origine vegetale.

Non è come si potrebbe intuire una dieta ad personam, ma in base al proprio gruppo sanguigno è possibile capire quali alimenti consumare. Un regime e programma alimentare ideato una trentina di anni fa da Peter D’Adamo che ha anche pubblicato nel 1996 il libro Eat right 4 your type in base al proprio gruppo sanguigno.

In Italia questa dieta gruppo sanguigno con il libro associato è stata ripresa anche in Italia da Pietro Mozzi. Un regime del genere permette di dimagrire, di consumare alimenti sani ma anche di vivere più a lungo. Coloro che hanno seguito questo programma hanno riscontrato dei benefici e miglioramenti per il benessere psicofisico.

Un’alimentazione che va a prediligere il consumo di cereali integrali rispetto a quelli raffinati in quanto maggiormente ricchi di fibre. Bisogna poi limitare i dolci eliminando le bevande zuccherate e fare attenzione ai cibi grassi. In questo regime, a prescindere dal gruppo sanguigno, si vanno a prediligere alimenti come frutta e verdura.

Dieta gruppo sanguigno: principi

La dieta gruppo sanguigno si basa su una serie di diversi principi che corrispondono ai diversi gruppi sanguigni: A, B, AB e 0 in seguito ai quali ci sono alimenti e cibi da preferire o evitare e limitare. Bisogna fare delle scelte alimentari a seconda del proprio gruppo sanguigno per vivere a lungo e anche in salute.

Per esempio, coloro che appartengono al gruppo 0, considerato il più antico e molto simile alla dieta paleolitica va a preferire alimenti come la carne e il pesce,, insieme anche a uova, frutta e verdura. Il gruppo sanguigno A preferisce alimenti legati all’agricoltura come frutta e verdura coltivate, cereali limitando il consumo di carne rossa e latticini.

La dieta gruppo sanguigno B, considerato quello maggiormente evoluto, si basa sul consumo di latte e latticini da mangiare in abbondanza evitando di escludere la carne, la frutta e la verdura. Un tipo di regime che limita il consumo di cereali in particolare orzo, mais, grano saraceno e frumento. Infine il gruppo AB punta a un’alimentazione mista con vari cibi da consumare.

Per certi versi e aspetti, questo programma alimentare potrebbe essere molto simile alla dieta mediterranea considerando anche i tanti cibi da consumare e prediligere per poter perdere peso. In ogni caso, è sempre bene favorire un’alimentazione variegata e ben bilanciata sempre su consiglio di un esperto.

Dieta gruppo sanguigno: rimedio naturale

