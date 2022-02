Chirurgia estetica: facciamo il punto sui principali interventi per donne e uomini

Gli interventi di chirurga estetica permettono di eliminare i segni dell’età, così come gli inestetismi di viso e corpo, prevenendo i risvolti negativi che una dismorfia può avere sul piano psicologico: un trattamento mirato a rimuovere i principali difetti fisici può infatti restituire agli individui quella naturale armonia che aiuta a sentirsi bene e a migliorare il rapporto con lo specchio.

Naturalmente, la chirurgia estetica prevede una vasta gamma di interventi utili sia al trattamento sia alla prevenzione degli inestetismi estetici. A illustrare tutti i principali approcci, è il Prof. Gianpaolo Tartaro, noto specialista in chirurgia plastica e ricostruttiva e in chirurgia maxillo-facciale che oggi vanta oltre vent’anni di esperienza nella ricerca medica e nell’esecuzione di operazioni all’avanguardia.

Infatti, sul sito del Prof. Gianpaolo Tartaro sono riportate le più importanti tecniche di intervento per correggere in modo estremamente accurato i difetti congeniti o acquisiti a carico della cute e delle strutture muscolo‐scheletriche.

Tutti gli interventi di questo tipo, naturalmente, prevedono sempre un approccio personalizzato per l’uomo e per la donna che tiene conto della situazione di partenza, del profilo psico-emozionale e dei particolari obiettivi da raggiungere.

Dalla mastoplastica additiva all’otoplastica

Per quanto riguarda, nello specifico, i principali interventi di chirurgia estetica destinati alla donna, oggi ad avere un ruolo di primo piano è soprattutto la mastoplastica additiva. L’aumento di volume del seno, così come la risoluzione di asimmetrie e rilassamenti legati a un’importante perdita di peso o a una gravidanza, possono contribuire a migliorare la forma fisica, con effetti positivi sulla propria autostima nonché nel lavoro e nelle relazioni interpersonali.

Tra le tecniche di chirurgia estetica più importanti per gli uomini così come per le donne, soprattutto al raggiungimento di una certa età, a distinguersi è principalmente la blefaroplastica, l’intervento che permette di eliminare la pelle in eccesso dalle palpebre e ottenere un contorno occhi privo di quei segni di invecchiamento che appesantiscono lo sguardo. La blefaroplastica, però, offre anche una serie di benefici a livello funzionale, poiché consente di eliminare gli eccessi cutanei che possono essere d’ostacolo al campo visivo.

La tecnica di chirurgia estetica che attualmente si rivela estremamente interessante sia per gli uomini sia per le donne è invece la liposuzione, che permette di rimodellare le aree del corpo interessate da adipe localizzato ed eliminare efficacemente quei cuscinetti difficili da rimuovere anche qualora si pratichi regolare attività fisica. L’intervento può cancellare questo particolare inestetismo nelle zone del corpo come la pancia, i fianchi le cosce e i glutei, che in genere sono maggiormente soggette all’accumulo di adipe, ma anche nel caso in cui si presenti sulla schiena o in prossimità delle ginocchia.

Naturalmente, anche la rinoplastica fa parte degli interventi cui uomini e donne fanno maggiormente ricorso. Il motivo è legato al fatto che un’operazione di questo tipo permette non solo di eliminare tutti i problemi relativi alla struttura del naso, restituendo al volto una perfetta armonia tra le forme e i volumi, ma anche di ridurre la difficoltà di respirazione causata da traumi o derivante da un setto nasale deviato.

Per quanto riguarda gli uomini, si evidenzia inoltre una certa frequenza nel ricorso all’otoplastica, l’intervento per eliminare quella deformazione ereditaria a carico del padiglione auricolare, nota nel linguaggio comune con il termine di orecchie a sventola.

Tale difetto è spesso causa di un disagio che dall’infanzia si protrae anche nell’età adulta e al quale un intervento di otoplastica può porre rimedio grazie alla correzione della forma delle orecchie o della loro dimensione.

Bellezza del viso: gli interventi di medicina estetica

In ambito di medicina estetica, invece, i trattamenti che oggi sembrano riscuotere maggior successo tra le donne e tra gli uomini sono soprattutto il botulino ed i filler a base di acido ialuronico: si tratta di due interventi del tutto indolore, in genere della durata di 15-30 minuti, che prevedono rispettivamente l’iniezione di botulino o acido ialuronico in piccolissime dosi, nelle aree del viso soggette a segni del tempo.

Tramite questi trattamenti è possibile appianare le rughe d’espressione così come i piccoli o grandi segni del tempo e donare al volto un aspetto più fresco, ma soprattutto ringiovanito.