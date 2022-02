Il tè di carciofo è una bevanda ricca di benefici e di proprietà per la salute. Scopriamo quali sono i principali motivi per sorseggiare spesso questo delizioso tè.

Digerire meglio grazie al tè di carciofo

Questa bevanda ha delle proprietà digestive davvero spiccate e per questo risulta ideale allo scopo di migliorare la digestione.

Il tè di carciofo è indicato per le digestioni difficili e inoltre è anche molto utile per contrastare il problema del gas e del meteorismo.

Sorseggiare questa bevanda dopo un pasto sostanzioso aiuta davvero molto. Consigliamo quindi di prendere l’abitudine di bere frequentemente il tè al carciofo per migliorare la digestione in modo del tutto naturale.

Tè di carciofo per la salute del fegato

Il tè di carciofo è una bevanda calda davvero perfetta per chi ha il problema del colesterolo alto.

Sorseggiare frequentemente tale bevanda, consente di abbassare il livello di colesterolo cattivo (LDL).

L’azione ipocolesterolemizzante del tè di carciofo è quindi utile per proteggere l’organismo da gravi malattie quali ad esempio la pressione alta, l’ictus, l’infarto e l’arteriosclerosi.

La bevanda è anche molto utile per chi soffre di diabete. Bevendo regolarmente questo delizioso tè, infatti, il livello di zucchero nel sangue si abbassa in maniera rapida. Bere tale bevanda di frequente quindi è un ottimo modo per contrastare gli effetti negativi del diabete e della glicemia alta.

Tè di carciofo contro il colesterolo alto

Il tè di carciofo è perfetto per migliorare la salute del fegato e per prevenirne problemi. La cinarina presente nelle foglie del carciofo, infatti, aiutano questo organo a guarire da patologie gravi come epatite, ittero e cirrosi epatica. Essa di rivela utili anche nel caso di avvelenamento da farmaci e di intossicazioni alimentari.

Questa tisana migliora anche il funzionamento della cistifellea e aumenta perfettamente il flusso e anche la fluidificazione della bile.