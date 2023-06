L’estate oltre al bel tempo porta con sé le fastidiosissime e odiate zanzare! Lo sapevate che alcuni cibi sono considerati anti zanzare? Ecco cosa mangiare per non farsi pungere da loro.

Cibi anti zanzare: cosa mangiare per non farsi pungere da questi fastidiosi insetti

C’è chi si domanda: perché alcune persone attirano le zanzare più di altre? Molti credono che la risposta sia solo nel tipo di gruppo sanguigno ma forse non tutti immaginano quanto la nostra alimentazione possa influire e quanto alcuni alimenti possano attirarle o allontanarle.

Le zanzare sono particolarmente attirate da alcune sostanze come l’acido lattico, l’ammoniaca e l’acido urico, componenti che il nostro corpo espelle attraverso il sudore o con l’aumentare della temperatura corporea. Quali alimenti contengono o aumentano la produzione di queste sostanze? Ecco quali cibi mangiare per non farsi pungere dalle zanzare.

Tantissimi sono gli alimenti che, consumati regolarmente, in particolare in estate quando le zanzare sembrano non volerci dare tregua, sono in grado di allontanare questi fastidiosi insetti e metterci al sicuro da eventuali punture. Eccoli elencati:

Aglio e cipolla: il principio attivo di aglio e cipolla è l’allicina, una sostanza in grado di esercitare un effetto repellente e che tendiamo a espellere naturalmente attraverso il sudore; sudando l‘odore della pelle cambia e diventa particolarmente sgradevole per le zanzare che cercheranno di evitarvi.

Pompelmo: forse non tutti sanno che il pompelmo contiene una sostanza dal deciso effetto insetticida, il nootkatone. Per tenere lontane le zanzare, via libera a spremute, succhi e centrifughe.

Alimenti ricchi di vitamina B: anche in questo caso è l’odore della nostra pelle che può tenere lontane le zanzare, in particolare se consumiamo alimenti ricchi di vitamina B come peperoncino, crusca e lievito di birra, a scaglie o in pastiglie.

Erbe aromatiche: basilico, menta e lavanda sono le nostre migliori alleate se l’obiettivo è schivare le zanzare e le loro fastidiose punture, usale nelle tue ricette o come olio essenziale: la tua pelle assumerà un odore sgradevole agli insetti.

Pepe nero: il pepe nero contiene acilpipedrine, una sostanza in grado di allontanare le zanzare. Attenzione però a non esagerare con il condimento se si soffre di acidità di stomaco.

Cibi per non farsi pungere dalle zanzare: quali sono gli anti insetti?

Se non desideri essere l’obiettivo più succulento delle zanzare dovresti evitare di assumere:

Birra e alcolici in genere da escludere dalla dieta anti zanzare: uno studio francese ha evidenziato che dopo aver bevuto la birra aumenta la probabilità di essere punti, tuttavia non sono chiare le motivazioni. Pare che il motivo più accreditato sia l’innalzamento della temperatura corporea provocato dall’alcol.

Dolci vari: gelati, torte, caramelle

Gelati vari e altri dolci vi renderanno molto appetibili dai nostri odiati insetti pungenti. Anche in questo caso il vostro corpo vi ringrazierà anche per altri motivi.

Patate, avocado e altri cibi ricchi di potassio

Il potassio, anche se nei mesi caldi fa bene per reintegrare i sali persi con il sudore, incrementa la produzione di acido lattico che viene poi rilasciato dall’organismo attirando le zanzare.

Snack salati

Anche il sodio aumenta il livello di acido lattico prodotto dall’organismo, con le conseguenze descritte al punto precedente relativo ai cibi che contengono potassio.