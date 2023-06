Benedetta Parodi, giornalista, conduttrice televisiva e scrittrice, è conosciuta principalmente alla conduzione di trasmissioni di cucina tra cui “I menu di Benedetta” e “Bake Off Italia”. Qual è la sua beauty routine? Ecco cosa non può mancare nel suo beauty case.

La beauty routine di Benedetta Parodi: cosa non può mancare nel suo beauty case?

Benedetta Parodi, conduttrice di cucina di successo, ha ottenuto un buon riscontro anche come autrice di libri sempre incentrati sulla cucina. All’età di 50 anni, Benedetta è in perfetta forma.

Dal 1999 Benedetta è sposata con il giornalista di Sky Sport Fabio Caressa con il quale ha avuto tre figli: Matilde, nata nel 2002 e che, come annunciato dalla mamma, è appena andata a vivere da sola. Gli altri figli sono Eleonora, nata nel 2004, e Diego, nato nel 2009. Benedetta è sorella di Cristina Parodi e di Roberto Parodi, scrittore e giornalista.

Quali sono i segreti di bellezza della conduttrice di cucina? Prima regola per Benedetta: mai senza copriocchiaie! “Non posso farne a meno, ho la pelle olivastra che se abbronzata in d’estate può essere bella, ma d’inverno è terrificante. Ho imparato che se hai le occhiaie, l’arancio elimina l’alone nero, non solo le borse”, ha confessato la nota conduttrice e scrittrice.

E cosa non può mancare nel suo beauty case? La scrittrice ha rivelato che di solito non porta con sé il beauty case a meno che non abbia una giornata lunga con diversi impegni e allora qualche ritocco è di norma.

“I miei immancabili prodotti sono il fard, che rende subito sana la pelle olivastra e una spugnetta per tamponarmi un po’, per non essere lucida. È una deformazione professionale che arriva dalla televisione e che ho adottato nella vita di tutti i giorni”, ha raccontato la Parodi.

E, ha aggiunto: “Adoro usare le mani, per lo stesso principio per cui amo cucinare, la creatività. Sin da piccola creavo dei make-up assurdi, mi chiamavano Moira Orfei. Trovo che il viso sia una tavolozza, ma più vai avanti con gli anni meno devi truccarti”.

Benedetta Parodi: la beauty routine della conduttrice di programmi culinari

Qual è la parte più importante e che le fa piacere curare nella sua routine di bellezza? Benedetta Parodi dice che ama truccare gli occhi, quando deve uscire per una serata speciale tanto che a volte impiega anche 45 minuti.

“Non ho una tecnica particolare per il trucco di tutti i giorni, parto con una linea di matita o eyeliner per definire bene l’occhio. Un pennello arrotondato è essenziale, è perfetto per sfumare. Sfumare è un po’ come mescolare bene, prendi un eyeliner, fai la riga anche non precisa, “pucci” nel nero e vai a intensificare parecchio con l’ombretto in modo che rimanga un po’ scuro, poi prendi un altro pennello, un po’ più grande, e continui a sfumare. Così il colore diventa omogeneo…sono più brava a spiegare una ricetta!”.

Mentre ha un bel rapporto con il sole: “Sono una che sta al sole, nel mese d’agosto lo prendo, perché cambio completamente e mi sento bene, non posso farne a meno”, ovviamente sempre esponendosi con una buona dose di protezione solare.

Benedetta Parodi ha parlato del suo concetto di bellezza. “Nella bellezza non sono una molto fanatica, uso una crema, un contorno occhi, non sono così maniaca, credo nel fatto di cambiare come si fa anche in cucina. Se mangi un po’ di tutto stai bene, non ho mai fatto tante cose da pentirmi e ritornarci su. Sono una che assaggia”, ha detto.

Infine, la conduttrice ha svelato un segreto di bellezza che ha rubato a sua nonna.

“Ricordo che aveva sul tavolo del bagno un vasetto di porcellana in cui metteva sempre la sua crema ed era una di quelle creme antiche che ci sono da sempre. La metteva la mattina e la sera, ma non credo che sia stato merito della crema se ha sempre avuto una bella pelle, è questione di DNA. Più che una ricetta, spero che mi abbia regalato il suo DNA”.