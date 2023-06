Un montascale per disabili è importante per dare la possibilità di utilizzare le scale in autonomia e sicurezza. Acquistarlo è molto semplice, ma bisogna sempre affidarsi a degli esperti.

Come acquistare un montascale per disabili: i consigli

Un montascale per disabili è davvero molto importante, perché consente a tutti di poter utilizzare le scale della propria casa in totale autonomia e sicurezza. Ogni montascale viene realizzato su misura e può essere completamente adattato al residente disabile, con un prezzo che può variare a seconda delle esigenze. Acquistare un montascale per disabili è davvero molto semplice. Durante una consulenza gratuita a domicilio, il consulente spiegherà quali possibilità ci sono per adattare il montascale all’utente disabile e alle scale presenti in casa. In base a questi dettagli, verrà stabilito qual è il modello più adatto e quali sono i costi- il consulente preparerà un’offerta non vincolante e mostrerà il preventivo al cliente, che sarà libero di accettarlo o meno. In caso di approvazione, la fabbrica inizierà a produrre il modello di montascale scelto e in breve tempo l’utente disabile potrà utilizzarlo, così da superare la barriera architettonica nel migliore dei modi.

I montascale per disabili si adattano alle esigenze dei clienti, per consentire loro di avere totale autonomia nella propria abitazione. Il diretto interessato potrà spiegare al consulente quali sono le sue esigenze e il suo desiderio di mobilità, in base alle sue abitudini, così che l’esperto possa valutare quale modello scegliere e quali optional consigliare. Il montascale è un prodotto estremamente personalizzabile e adattabile ad ogni esigenza, per cui il risultato sarà perfetto. I montascale a pedana per disabili possono essere installati sia sulle scale dritte che sulle scale con una o più curve. Il cliente che acquista un montascale per disabili deve sapere che può essere installato anche nel condominio. In questo caso dovrà essere fatta richiesta durante l’assemblea condominiale. Nel caso di approvazione, saranno tutti i condomini a sostenere la spesa, in caso contrario toccherà al diretto interessato oppure a chi si è espresso a favore.

Montascale per disabili: i prezzi variano in base a diversi fattori

Come abbiamo visto, acquistare un montascale per disabili è davvero molto semplice, grazie all’aiuto di un consulente. Ovviamente si va incontro ad una spesa abbastanza alta, ma in realtà il prezzo varia da diversi fattori. Bisogna sapere se si tratta di una scala dritta o con curve, quanti piani deve coprire e se deve essere particolarmente elaborato e con tanti optional in più. Sulla base di queste caratteristiche è possibile fare un preventivo, cercando anche di capire un altro tipo di scelta del cliente, ovvero se vuole acquistare un montascale per disabili nuovo oppure usato. Nel secondo caso, ovviamente, la spesa sarà molto più contenuta, ma è importante valutare diversi fattori. Un montascale nuovo sarà più personalizzabile rispetto ad uno già usato, che deve rispettare determinate caratteristiche per adattarsi bene alla scala e alle esigenze del cliente. Esiste anche la possibilità di acquistare la poltroncina usata e realizzare una nuova guida. Ovviamente è importante discutere di tutto questo con una persona esperta.