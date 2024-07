Cibi detox: quali mangiare per depurarsi

Per detossinare e pulire l’organismo dalle scorie e tossine accumulate, ma anche per arrivare più toniche alla prova costume, i cibi detox sono l’alimentazione adeguata per questo regime. Vediamo come assumerli nel programma dietetico, quali mangiare e tutte le loro proprietà e benefici.

Cibi detox

Si parla spesso di regime e programma detox, ma non tutti sanno cosa significa. Si tratta di un programma che, come dice la parola, va a depurare le scorie e le tossine dell’organismo. Per poterlo seguire i cibi detox sono l’alimentazione adatta per accompagnare questo programma sia in inverno dopo le feste natalizie, ma anche per il periodo estivo.

Nei periodi invernali si tende a mangiare di più anche per sopperire alle temperature rigide, ma non deve essere la regola. Soltanto uno stile di vita sano con alimenti mirati e specifici può aiutare a dimagrire, ma anche al contempo evitare tutti quei problemi di peso, oltre a senso di gonfiore che si avverte in seguito alle abbuffate.

Riequilibrare tutto questo è assolutamente possibile grazie appunto ai cibi detox che, essendo ricchi di acqua e poveri di sale, sono diuretici, permettono quindi di espellere le scorie e le tossine accumulate. Un regime a base di questi alimenti durante l’estate o in preparazione alla stagione risulta essere fondamentale.

si consiglia di bollire le verdure in modo da disperdere i sali minerali e, per i liquidi, è indispensabile il brodo o anche qualche infuso. Sono alimenti che permettono di trovare la forma giusta lavorando sui reni e il fegato. Insieme a questi alimenti, non bisogna poi dimenticare l’idratazione, fino a .5 litri di acqua al giorno.

Cibi detox: quali sono

Oltre al significato e ai benefici dei cibi detox, bisogna anche capire quali sono questi alimenti da integrare nella propria dieta in modo da supportarla e sostenerla. I broccoli, i cavoli e la verza sono fondamentali perché eliminano le tossine. A tal proposito, una centrifuga a base di cavoli o broccoli sicuramente depura l’organismo.

I fagiolini sono fondamentali perché ricchi di acqua, hanno poche calorie e quindi sono adatti anche da consumare in un regime ipocalorico. Essendo ricchi di fibre, sono sazianti, oltre a essere diuretici e rinfrescanti. In estate poi sono perfetti da accompagnare a un’insalata con pomodorini e del succo di limone come condimento.

Tra i vari cibi detox da consumare non bisogna poi dimenticare gli asparagi che hanno un effetto sgonfiante soprattutto nella zona dell’addome. I porri sono poi considerati gli ortaggi adatti da consumare in un regime dietetico per l’alto potere saziante. Tra i vari frutti, la mela che sazia da consumare anche a colazione o merenda.

Il limone, ma anche i cardi e l’aglio, molto utile nei vari condimenti, hanno potere sgonfiante così come il finocchio con cui preparare diverse tisane o anche smoothie da bere per la stagione estiva che aiutano a dissetare.

Cibi detox: integratore

