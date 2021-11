Cibi dimagranti naturali: un aiuto in più per tornare in forma

Se si vuole dimagrire e tornare in forma ma non si vuole rinunciare ai piaceri della tavola e del cibo, si può optare per dei cibi dimagranti naturali. Vediamo insieme quali sono.

Cibi dimagranti naturali: che cosa sono esattamente?

I cibi dimagranti naturali non sono altro che degli alimenti che non introducono calorie aggiuntive nell’organismo, anzi, aiutano a perdere peso con facilità.

Questi alimenti, infatti, non solo forniscono i nutrienti di cui il corpo ha bisogno, ma stimolano la termogenesi. In questo modo i grassi immagazzinati nell’organismo vengono utilizzati come fonte di energia, creando calore e favorendo la perdita di peso.

Vediamo ora quali sono i cibi che aiutano la perdita di peso.

Cibi dimagranti naturali: mela

La mela, specie quella verde, contiene poche calorie: 52 kcal per 100 grammi di prodotto.

Inoltre, è ricca di fibre, che aumentano la sazietà, riducono il senso di fame e stimolano la termogenesi, aiutando a perdere peso.

Cibi dimagranti naturali: sedano

Il sedano è uno dei cibi dimagranti naturali più efficaci quando si vuole tornare in forma. 100 grammi di prodotto contiene appena 16 kcal, e la verdura è ricchissima di acqua e fibra. Il sedano, inoltre, contiene potassio e sodio, ottimo da sgranocchiare come spuntino o per preparare dei succhi naturali.

Cibi dimagranti naturali: cetrioli

Tra i cibi dimagranti naturali non possono mancare i cetrioli, anch’essi poveri di calorie, appena 16 kcal per 100 grammi di prodotto. I cetrioli sono verdure ricchissime d’acqua, ottima fonte di vitamina C e famosi per le loro proprietà antinfiammatorie e diuretiche.

Cibi dimagranti naturali: peperoncino

Infine, un altro ottimo alimento per dimagrire e stimolare la termogenesi è il peperoncino, considerato dai più il brucia calorie per eccellenza.

Il peperoncino contiene infatti capsaicina, una sostanza che aumenta il tasso metabolico, inducendo così l’organismo a bruciare più calorie subito dopo averle mangiate. Perfetto quindi per chi vuole tornare in forma!