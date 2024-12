Cibi sazianti per mangiare meno e non ingrassare

In un percorso dietetico può capitare, tra un pasto e l’altro, di sentire ancora fame e di mangiare alimenti non adatti ai fini del dimagrimento. Per saziarsi e controllare l’appetito, i cibi sazianti sono l’alimento adatto per l’alto livello di sazietà e perché aiutano a mangiare meno evitando di assumere chili. Vediamone le caratteristiche.

Cibi sazianti

Con il termine cibi sazianti, come si intuisce dal nome, si intendono quegli alimenti considerati dei veri e propri alleati per la forma fisica e il dimagrimento. Infatti questi cibi hanno proprio il compito di stimolare la sazietà, quindi mangiare meno, evitare di ingrassare mantenendosi così in forma stando anche attenti a cosa si mangia.

Gli alimenti che si portano in tavola non sono tutti uguali: alcuni riescono a saziare in poco tempo, mentre per altri vi è bisogno di mangiare più quantità per capire di essere sazi. Consumare più quantità di alimenti non è sempre utile ai fini del dimagrimento e della dieta. Ogni alimento può stimolare la sazietà in modi diversi.

I cibi sazianti si possono definire tali a seconda di una serie di fattori come il volume del cibo. Un alimento più voluminoso è in grado di dare un senso di sazietà maggiore rispetto a un altro di volume inferiore. I cibi che hanno maggiori proteine sono più sazianti di quelli con grassi o carboidrati, quindi è bene capire come sceglierli.

i carboidrati che hanno un basso indice glicemico possono dare un senso di sazietà che si prolunga nel tempo e risulta essere molto efficace. Alcune abitudini come mangiare troppo rapidamente non masticando bene sicuramente non aiuta a saziarsi nel modo giusto e non permette di gustare fino in fondo il piatto che si ha in tavola.

Cibi sazianti: quali sono

Come già avuto modo di dire, i cibi sazianti sono quelli che contengono più quantità di proteine, sono voluminosi, ma anche ipocalorici, quindi con poche calorie, ricchi di acqua e di fibre con una percentuale inferiore di grassi. Tra questi vi sono sicuramente la carne, il pesce e i legumi, ricchi di proteine, frutta e verdura per la quantità di acqua e di fibre.

L’olio, la frutta secca e i formaggi hanno un indice di sazietà alquanto basso. Per aumentare ulteriormente il senso di sazietà, è poi consigliabile optare per quei cibi che hanno un livello glicemico alto come i cereali raffinati quali il pane bianco e il miele. Oltre ai cibi ci sono poi una serie di raccomandazioni da osservare.

Oltre ai cibi sazianti, per favorire il senso di sazietà, è importante masticare a lungo, quindi non mangiare rapidamente poiché in questo modo si riesce ad allungare il tempo del pasto, essere maggiormente sazi, ma anche evitare di ingurgitare qualsiasi cosa nei pasti successivi. La verdura dovrebbe essere consumata prima anche per un fattore digestivo e saziante.

Gli alimenti non dovrebbero essere troppo cotti e per la pasta si preferisce un tipo di cottura al dente. I cinque pasti al giorno sono fondamentali in modo da distribuire i nutrienti per tutta la giornata. Non saltare i pasti che comporta abbuffate e rischi ulteriori dal momento che spingono a mangiare troppo senza controllarsi.

Cibi sazianti: integratore

