Cibi sazianti: come assumerli per ridurre la fame

Durante la giornata può capitare di sentire fame e di voler ingurgitare qualsiasi cosa magari aprendo il frigorifero. Se si segue una dieta bisogna stare particolarmente attenti puntando ad alimenti adatti. I cibi sazianti sono gli alimenti maggiormente indicati per tutta una serie di caratteristiche che possiedono e per i benefici che donano, come illustrato nei seguenti paragrafi.

Cibi sazianti in una dieta

Quando si decide di seguire un regime dietetico, quindi con lo scopo di dimagrire e perdere i chili in eccesso, spesso bisogna ridurre le calorie il che significa anche un maggior appetito durante la giornata. Per evitare gli eccessi di fame e quindi evitare di abbuffarsi, i cibi sazianti permettono di saziare senza ingrassare.

Gli spuntini di metà mattina o merenda sono l’ideale da consumare in un programma dimagrante dal momento che permettono di saziarsi evitando così di non eccedere troppo ai pasti del pranzo e della cena. In questo modo si riesce a tenere sotto controllo la fame evitando di ingrassare e quindi di abbuffarsi come spesso capita.

Per questa ragione, nella propria dieta è fondamentale inserire e consumare dei cibi sazianti che siano leggeri, con poche calorie evitando di andare a inficiare nel programma dimagrante. Non possono mancare i cereali integrali che sono ricchi di fibre e facilitano anche il sistema digestivo e intestinale, oltre a fare bene all’organismo.

Le uova ricche di tutta una serie di nutrienti insieme alla quinoa, un altro cereale senza dimenticare la frutta secca come mandorle o nocciole adatte da consumare anche negli spuntini della merenda. I legumi, quali ceci, lenticchie, sono ricchi di una serie di nutrienti come proteine, minerali, carboidrati e sali minerali.

Cibi sazianti in una dieta: caratteristiche

I cibi sazianti sono anche noti come cibi anti fame dal momento che risultano non solo leggeri, ma anche sani, ipocalorici e quindi adatti da consumare nella dieta. Sono quegli alimenti che contengono determinate proprietà utili a non avvertire troppo il senso di fame. Sono cibi che devono possedere delle caratteristiche per essere definiti tali.

Devono contenere un indice di sazietà, una misura che aiuta a valutare l’alto potere saziante del prodotto. Per essere davvero sazianti devono contenere un tot di acqua che aumenta il volume del cibo e di conseguenza le proprietà sazianti che alcuni alimenti hanno. Devono poi essere ricchi di proteine che stimolano la produzione di un ormone che va a ridurre il senso di sazietà.

Grazie a questo ormone contenuto nelle proteine di cui sono ricchi i cibi sazianti si riduce l’apporto di cibo e di conseguenza si dimagrisce. Le diete ricche di proteine vanno a stimolare la termogenesi e quindi aumentano il senso di sazietà. Contengono poi varie fibre che aiutano a digerire stimolando la sazietà.

Un altro aspetto da valutare nei cibi sazianti è la densità calorica. Un cibo ipocalorico risulta essere maggiormente saziante di un alimento ipercalorico. No agli alimenti che sono ricchi di zuccheri semplici e agli snack confezionati poiché poco sazianti anche per un maggior aumento dell’indice glicemico.

