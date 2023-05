Cibi transgenici: pro e contro

Per cibi transgenici si intendono gli organismi geneticamente modificati, detti anche OGM. Sono alimenti che sono stati alterati per produrre l’effetto desiderato a beneficio delle persone. Scopriamo i pro e i contro dei cibi transgenici.

Cibi transgenici e OGM: i benefici

Gli OGM sono microrganismi, piante e animali che hanno subito un’alterazione dei loro geni. Di solito vengono modificati per favorire la ricerca scientifica o per alterare l’approvvigionamento alimentare. Le modifiche genetiche comuni includono:

Aggiunta di geni antibatterici alle piante.

Introduzione di geni che rendono gli organismi più grandi o più resistenti.

Produrre nuovi alimenti mescolando i geni di quelli esistenti.

Aggiunta di geni animali alle piante e viceversa.

Gli alimenti comuni che contengono OGM sono barbabietole da zucchero, riso, mais, prodotti caseari e soia. Milioni di animali da allevamento sono alimentati con mangimi geneticamente modificati. Vediamo i benefici diffusi dal governo e dall’industria agroalimentare.

Migliore qualità e gusto del cibo

La modificazione genetica può essere usata per rendere il mais più dolce, i peperoni più piccanti, le pere hanno un sapore più simile alle mele e la frutta e la verdura si conservano più a lungo.

Riducono i problemi di salute degli animali

La modificazione genetica può portare ad animali che sono resistenti alle malattie e possono resistere meglio alle condizioni tipiche delle aziende agricole.

Più produzione

La modificazione genetica può aiutare gli agricoltori a saltare alcune fasi del processo, come l’irrorazione delle colture con pesticidi, perché gli alimenti sono già resistenti ai parassiti.

Più benefici negli alimenti stessi

Alcuni alimenti sono modificati per contenere ulteriori vitamine e minerali come la vitamina A. Questi sono utilizzati per aiutare le persone nei paesi in cui non è disponibile un’adeguata fornitura di una varietà di alimenti.

I contro dei cibi transgenici

Tra i principali critici della modifica dei cibi ci sono gli ambientalisti e i sostenitori degli alimenti biologici. Vediamo quali sono i contro dei cibi modificati.

Rischi ambientali

L’introduzione di piante e animali che non si trovano naturalmente nell’ecosistema potrebbe avere effetti devastanti sulle specie attuali a causa della riproduzione incrociata e dell’impollinazione incrociata.

Potenza dei batteri

Rendere piante e animali resistenti ai batteri può rendere i batteri più forti e più difficili da uccidere. Rendere le piante resistenti agli erbicidi può portare ad erbacce che sono anche resistenti agli erbicidi.

Rischio di allergie

Gli alimenti geneticamente modificati hanno il potenziale di causare un aumento delle reazioni allergiche nelle persone. Alcune persone con sensibilità specifiche hanno già segnalato un aumento delle reazioni allergiche agli OGM.