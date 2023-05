Dieta di maggio: come tornare in forma per l’estate

La dieta di maggio promuove abitudini alimentari sane non solo allo scopo di perdere peso in vista dell’estate ma, in generale, di preservare, nel tempo, il proprio benessere psicofisico. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta di maggio, a quali persone si rivolge e quali sono tutti i suoi benefici.

Dieta di maggio

Anche se, in alcune regioni italiane, sembrerebbe il contrario, nei prossimi giorni, quasi certamente, l’Italia sarà pervasa da giornate lunghe e soleggiate. Il cambio meteorologico segnalerà che è giunta l’ora di rimettersi in forma e prepararsi all’estate nel migliore dei modi.

La dieta di maggio si propone come obiettivo la perdita di peso, attraverso una corretta depurazione dell’organismo e la correzione delle proprie abitudini alimentari, allo scopo non solo di perdere peso, ma anche di restare in forma, in vista dell’estate e all’insegna del proprio benessere psicofisico per tutto il corso della vita.

Dieta di maggio: come perdere peso

La frutta e la verdura sono alimenti fondamentali per la disintossicazione e depurazione dell’organismo. Sebbene è sempre preferibile non esagerare mai con le porzioni, in modo da preservare il benessere psicofisico, il consumo quotidiano di frutta e verdura dovrebbe aumentare. Secondo gli esperti, infatti, questi alimenti andrebbero consumati almeno cinque volte al giorno. Quanto alla frutta, è preferibile che questa venga consumata per intero e non sotto forma di frullato o succo di frutta. Con la preparazione di frullati, succhi di frutta e simili, le fibre contenute nel frutto intero si perderebbero. Quanto alla verdura, questa dovrebbe essere consumata lessa o cotta al vapore e condita con poco olio extravergine d’oliva, preferibilmente a crudo. Per raggiungere le cinque porzioni di verdura da consumare al giorno, potreste preparare dei centrifughi da consumare durante la pausa.

Alimenti essenziali per il proprio benessere psicofisico, proprio come la frutta e la verdura, aiutano poi a mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo, l’energia necessaria ad affrontare la giornata e fornirebbero all’organismo le armi necessarie per affrontare il caldo in arrivo.

La dita di maggio prevede la consumazione regolare di carboidrati complessi, un consumo minore di carboidrati semplici, che andrebbero sempre accompagnati con un piatto di verdure per rallentare la digestione e spegnere il senso di fame, un consumo moderato di latticini, pesce, uova e pollame e un consumo limitato ad una sola volta alla settimana di carne rossa.

