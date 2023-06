Le ciliegie sono uno dei frutti più amati in assoluto, da grandi e piccini. Un famoso proverbio dice che una ciliegia tira l’altra ma, le ciliegie, fanno ingrassare? Scopriamo la verità all’interno di questo articolo.

Le ciliegie fanno ingrassare? Falsi miti e verità

Piccole, dolci e saporite. Le ciliegie sono l’emblema della bella stagione e sono uno dei frutti più amati al mondo, seconde solamente alle fragole. L’unica pecca è che si possono gustare solo per pochi mesi all’anno. In molti si sono chiesti se le ciliegie facciano ingrassare o meno, soprattutto perché quando si inizia a mangiarle è davvero molto difficile fermarsi, “una ciliegia tira l’altra”, recita un famoso proverbio. È ora comunque di sfatare il mito secondo il quale le ciliegie fanno ingrassare perché la risposata è no, le ciliegie non fanno ingrassare. Anzi, esse sono tra i frutti meno calorici che Madre Natura ci offre, contengono circa 50 calorie per 100 grammi e sono ricche di vitamine, in particolare di vitamina C, minerali e antiossidanti. Le ciliegie sono quindi un frutto che fa bene al nostro organismo e non il contrario, anche se comunque non bisogna consumarne in eccesso, ma questo vale per ogni tipo di alimento. Il troppo fa sempre male ed è bene tenerlo sempre a mente.

I benefici delle ciliegie

Come detto poc’anzi le ciliegie non fanno ingrassare ma hanno numerosi benefici. Vediamo insieme quali:

Riducono le infiammazioni : le ciliegie contengono composti come le antocianine e i polifenoli, che sono noti per le loro proprietà antinfiammatorie. Alcuni studi hanno dimostrato che l’assunzione regolare di ciliegie può ridurre il dolore muscolare e l’infiammazione, soprattutto negli sportivi.

: le ciliegie contengono composti come le antocianine e i polifenoli, che sono noti per le loro proprietà antinfiammatorie. Alcuni studi hanno dimostrato che l’assunzione regolare di ciliegie può ridurre il dolore muscolare e l’infiammazione, soprattutto negli sportivi. Migliorano la salute del cuore : le ciliegie sono ricche di antiossidanti e di composti anti-infiammatori e possono quindi aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, come per esempio l’aterosclerosi e l’ipertensione.

: le ciliegie sono ricche di antiossidanti e di composti anti-infiammatori e possono quindi aiutare a ridurre il rischio di malattie cardiovascolari, come per esempio l’aterosclerosi e l’ipertensione. Riducono il colesterolo cattivo : i composti presenti nelle ciliegie possono anche ridurre i livelli del colesterolo cattivo.

: i composti presenti nelle ciliegie possono anche ridurre i livelli del colesterolo cattivo. Aiutano la salute delle ossa : le ciliegie contengono calcio e potassio, elementi fondamentali per la salute delle ossa.

: le ciliegie contengono calcio e potassio, elementi fondamentali per la salute delle ossa. Migliorano il sonno : grazie alla presenza della melatonina, l’assunzione regolare di ciliegie può migliorare la qualità del sonno.

: grazie alla presenza della melatonina, l’assunzione regolare di ciliegie può migliorare la qualità del sonno. Aiutano a prevenire il cancro: le ciliegie sono ricche di antiossidanti e possono quindi aiutare a proteggere le cellule dai danni dei radicali liberi, che possono causare il cancro.

Quante ciliegie si possono mangiare al giorno?

Nonostante abbiamo detto che le ciliegie non solo non fanno ingrassare ma hanno anche tantissimi benefici è comunque importante non abusarne. In linea di massima non bisognerebbe mai mangiare una quantità eccessiva di qualsiasi alimento, farebbe solo male al nostro organismo. Detto ciò, in generale il consiglio è non mangiare più di 140g di ciliegie al giorno. Le ciliegie contengono anche zuccheri naturali, anche per questo è molto importante non mangiarne troppe. Un consumo giornaliero troppo elevato di ciliegie può portare ad alcuni effetti collaterali, come diarrea e problemi gastrointestinali. In conclusione le ciliegie fanno bene se consumate in maniera moderata all’interno di una dieta sana ed equilibrata. Per ogni dubbio rivolgetevi sempre a un professionista.