Dimagrire velocemente è possibile anche grazie alle erbe e alle spezie dimagranti. Ma quali sono le più consigliate da assumere? Ecco quali scegliere e come agiscono sul corpo.

Come dimagrire rapidamente con le erbe: quali assumere e come agiscono

Le piante e le erbe per dimagrire sono quelle che aiutano il corpo a bruciare più facilmente le calorie, a eliminare scorie e grasso in eccesso e a regolare il metabolismo. Non vanno mai in sostituzione di cibi, bevande e buone abitudini.

Di piante che aiutano a perdere peso, seppure indirettamente, ce ne sono diverse, talvolta assunte anche sotto forma di tisane benefiche. Ecco quali sono e in che modo agiscono le erbe naturali e officinali per dimagrire e drenare il corpo.

Oltre ad una corretta alimentazione e all’attività fisica da fare ogni giorno, anche breve, ci sono alcune piante ed erbe che possono aiutarti a dimagrire anche velocemente soprattutto per l’estate.

Per esempio, alcune erbe sono in grado di diminuire la sensazione di fame. In questo senso sono considerate delle erbe per dimagrire, perché aiutano a mangiare meno. Senso di sazietà e nutrimento. Ma quali sono le migliori erbe spezzafame?

Gramigna.

Tiglio.

Melissa.

Carcadè o karkadè.

Frutti di bosco.

Le erbe per dimagrire si possono assumere anche sotto forma di integratori in capsule come la pianta della garcinia cambogia. Si tratta dell’estratto di un frutto esotico, usato da secoli in Africa e in Asia per le sue numerose proprietà. Molti studi confermano la sua efficacia come “spezzafame”, e quindi come valido aiuto in una dieta per perdere peso.

Altre erbe invece aiutano la diuresi e, di conseguenza, contrastano il gonfiore. Sono in grado di purificare il nostro organismo, scaricando tossine e liquidi in eccesso grazie al loro effetto diuretico. Ricordatene tre su tutte: Tarassaco; Betulla e Pilosella.

Come dimagrire rapidamente? Ecco le erbe consigliate

Per dimagrire rapidamente è fondamentale accelerare il metabolismo basale. In nostro soccorso ci sono sempre le erbe e le piante naturali. Ma quali sono indicate per questo intento? La quercia marina (fucus) ed altre alghe.

Perché? Le alghe marine sono una generosa fonte di iodio, essenziale per la sintesi degli ormoni tiroidei, a loro volta cruciali per sostenere il metabolismo corporeo; sono inoltre ricche di vitamine, minerali e fibre, che aumentano il senso di sazietà e riducono e rallentano l’assorbimento dei nutrienti.

In generale è buona regola consultare preventivamente il medico, per accertare l’assenza di controindicazioni all’utilizzo di qualsivoglia erba dimagrante.