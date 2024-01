Cillian Murphy, attore irlandese, è noto per aver interpretato il ruolo di protagonista nel celebre film Oppenheimer. Ecco la dieta folle che Cillian ha raccontato per vestire i panni di Robert Oppenheimer.

Cillian Murphy: la dieta folle per Oppenheimer

Cillian Murphy noto attore di cinema e teatro, di origine irlandese, è conosciuto per interpretare ruoli molto diversi e per questo avere un aspetto sempre diverso, prima nel thriller Inception (2010), poi come soldato nel dramma Dunkirk (2017) e infine come Robert Oppenheimer nell’epopea biografica Oppenheimer che racconta la storia dell’omonimo scienziato e della creazione della bomba atomica.

Proprio per questo ultimo ruolo Murphy ha dovuto seguire una dieta drastica e rigida quasi inverosimile. Di cosa si tratta? L’attore irlandese che ha vinto il Golden Globe 2024 come migliore attore protagonista in un film drammatico per Oppenheimer diretto e co-prodotto dal britannico Christopher Nolan, ha rivelato cosa ha dovuto “mangiare”.

Come raccontato anche dalla co-protagonista Emily Blunt in un’intervista, Cillian ha dovuto seguire per alcuni giorni una dieta folle per ottenere il reale aspetto fisico di Oppenheimer. “Poteva mangiare solo tipo una mandorla al giorno. Era così emaciato”, ha raccontato la Blunt. Murphy, come si vede nel film, ha dovuto perdere tanto peso e dunque ha seguito una dieta alimentare estrema per dimagrire.

Poi l’attore ha affermato di esser quasi rimasto intrappolato in abitudini malsane, spingendosi anche oltre il limite e per questo ha sconsigliato ai suoi fan di prenderlo come esempio. “Ma è stato bello perché il personaggio era così: non ha mai mangiato”. Nonostante Murphy sia stato vegetariano per molti anni, e recentemente ha ripreso a consumare carne, a questa dieta certamente non era abituato.

La dieta di Cillian Murphy: ecco come è dimagrito

Cillian Murphy, attore pluripremiato, è stato uno dei protagonisti dei Golden Globes 2024 per aver ricevuto il prestigioso premio come migliore attore protagonista in un film drammatico per Oppenheimer. Padre di due figli, Cillian ha dovuto seguire una preparazione super rigida anche attraverso una dieta folle che gli ha permesso di restituire fedelmente l’aspetto del fisico statunitense.

Murphy, inoltre, ha parlato più volte del perché abbia intrapreso un percorso del genere per arrivare a essere la migliore versione possibile di Robert Oppenheimer: “Amo recitare con il mio corpo e Oppenheimer aveva una fisicità e una silhouette molto distinte che volevo ottenere al meglio”, ha detto. Per questo ha dovuto perdere un bel po’ di peso, diventando molto magro, quasi emaciato, bevendo solo Martini e fumando molto.