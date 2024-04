Cimice asiatica ad aprile: come impedirne l’ingresso

Il mese di aprile si distingue non solo per un aumento delle temperature e di un caldo anomalo per la stagione, ma anche per la presenza di insetti che in questa stagione sono più attivi che mai. Un esempio è proprio la cimice asiatica che si diffonde in particolar modo in casa, ma anche negli ambienti esterni con il giardino. Proviamo a capire come sia possibile riuscire ad allontanarla e debellarla.

Cimice asiatica ad aprile

Nonostante il mese di aprile, gli insetti come le cimice asiatica sembrano essere ancora presenti. La loro presenza è sicuramente data dalle temperature che in questo periodo dell’anno sono nettamente in aumento. Il risveglio delle temperature infatti porta la cimice ad essere tutt’ora presente nelle case.

Oltre alla classica cimice, un’altra specie molto presente è sicuramente l’asiatica che, in questo periodo, rischia di essere una vera e propria insidia per l’agricoltura e le case in generale. Si tratta infatti di un insetto che si è insediato in Italia e che sta rischiando di causare dei danni alle

La cimice asiatica infatti soprattutto a nord si sta diffondendo rapidamente come mostrano anche le segnalazioni riferite da diverse aziende agricole che hanno scoperto alcuni vegetali ridotti in pessimo stato proprio per via di questa specie. Questo insetto poi tende a essere presente in casa soprattutto in magazzini e garage.

Cimice asiatica ad aprile: come comportarsi

Sebbene la cimice asiatica non risulti essere affatto pericolosa per l’essere umano, ma possa dare fastidio alle coltivazioni e frutteti del giardino, bisogna comunque cercare di debellare l’ambiente sia interno che esterno della propria abitazione facendo in modo che non lo invada e poi si diffonda rapidamente.

A tal proposito, sono diversi i metodi e strategie di controllo preventivi che è bene adottare in modo da contenere questo tipo di insetto. Innanzitutto in questo periodo complice anche il caldo, sarebbe utile installare delle zanzariere o reti anti insetto che aiutano ad allontanare non solo questa specie ma anche altri insetti che si aggirano

Per la cimice asiatica poi risulta poi molto importante cercare anche di sigillare le possibili crepe, le fessure e anche ulteriori accessi come tubazioni o feritoie che portano ad entrare. Fare attenzione alle finestre o alle porte aperte in questo periodo è utile proprio per prevenire un’invasione di questo insetto.

Cimice asiatica ad aprile: dispositivo

Oltre ad alcuni rimedi validi che abbiamo accennato, per riuscire ad allontanare la cimice asiatica e debellare queste insetto, risulta altrettanto importante usare un metodo molto efficace e al tempo stesso conveniente. Una soluzione quale Ecopest Home è davvero l’ideale dal momento che

non va a danneggiare l’ambiente o la casa poiché si tratta di un dispositivo assolutamente sicuro.

Un repellente diverso da altri in circolazione poiché si basa su una tecnologia con interferenza magnetica e ultrasuoni che permettono a questi insetti di tenersi il più lontano possibile dall’abitazione. Inoltre risulta essere sicuro sia per gli animali domestici che gli esseri umani anche perché questo dispositivo, collegata alla presa di corrente, è in grado di proteggere l’ambiente.

Riesce a diffondersi in un area della circonferenza di 250 metri quadrati impedendo così la diffusione e circolazione. Agisce poi non solo contro la cimice asiatica, ma la sua efficacia è valida anche nei confronti di altri insetti come le mosche, le zanzare, le tarme e persino i roditori.

Per ordinarlo è necessario che il consumatore si colleghi al sito ufficiale del prodotto garantendo così l'esclusività e originalità. Compila poi il modulo presente nel fondo della pagina con le proprie credenziali ottenendo così un'offerta di due dispositivi Eco test Home al costo di 49,90€ con il pagamento accessibile tramite PayPal, la carta di credito e il contante direttamente al corriere.