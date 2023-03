Cimice asiatica: come prepararsi all’invasione

Negli ultimi anni vi è stata una vera e propria invasione della cimice asiatica, un parassita che distrugge le coltivazioni di piante e frutteti, oltre a entrare in casa dove giunge per svernare. Qui proviamo a capire come prepararsi all’invasione di questo parassita e i metodi per allontanarla rapidamente.

Cimice asiatica invasione

Un insetto di cui vi è una vera e propria invasione per cui bisogna cominciare, fin da ora, a prepararsi. Proprio come le altre cimici, anche la cimice asiatica è nota per il suo olezzo alquanto sgradevole che emana nel momento in cui si sente minacciata e si caratterizza rispetto alla verde, più comune, per un colore grigio bruno chiaro.

Una specie molto diffusa in campagna dove trova il giusto riparo nella vegetazione, ma riesce a raggiungere in massa la penisola dove vi sono alcune aree, soprattutto al nord di Italia, letteralmente prese d’assalto da questo essere. Una specie che rischia di mettere in seria difficoltà le coltivazioni e le piante, oltre che gli orti.

Oltre al nord, sono anche diverse le regioni centro-meridionali dove questa specie continua a diffondersi, compreso diverse zone del resto di Europa dove ormai hanno trovato il riparo e il rifugio ideale. Un impatto alquanto devastante anche sulle coltivazioni dal momento che si rischiano danni alle piante e agli orti.

Si chiama in questo modo proprio per le sue oriini asiatiche e, infatti, è avvistata in paesi come Cina, Giappone e Taiwan, oltre che in Italia dove è giunta per la prima volta nel 2012 in Emilia Romagna.

Cimice asiatica in casa: le cause

Oltre a rappresentare un danno per le coltivazioni, la cimice asiatica, proprio come la verde, può entrare in casa e, sebbene non sia dannosa per gli esseri umani, la sua presenza può essere alquanto preoccupante e fastidiosa. Sebbene non mordano o pungano, le case sono la loro calamita dal momento che hanno bisogno di un rifugio che sia tranquillo.

Le case sono la loro fonte di attrattiva principale poiché necessita di un luogo che non sia né troppo caldo, ma neanche troppo freddo dove poter svernare durante il periodo invernale e non solo. Sono in grado di difendersi dalle basse temperature, ma la casa, il luogo di tepore, è sicuramente un ambiente dove poter sostare in attesa di un clima più mite.

I garage, le soffitte, ma anche le cantine e i ripostigli diventano i luoghi prediletti dalla cimice asiatica, dove continuare la propria sopravvivenza. Rispetto alla verde, la cimice asiatica è molto più prolifica e giunge in casa all’arrivo della stagione fredda dopo che ha distrutto e danneggiato le colture nei mesi primaverili ed estivi.

Non appena trova un luogo caldo, quindi la casa, ecco che comincia a rintanarsi in luoghi e anfratti nascosti dove poter entrare in ibernazione in attesa della stagione primaverile. In casa si possono trovare dietro i mobili o divani oppure fessure o crepe.

Cimice asiatica invasione: rimedio naturale

Per prepararsi all’invasione della cimice asiatica sia dentro che fuori casa ed evitare di avere le colture danneggiate, è bene affidarsi a rimedi e metodi che siano efficienti. Sono diversi i repellenti a disposizione, ma il migliore, per la sua efficacia e durata nel tempo, è Ecopest Home che si distingue da altri in commercio perché tecnologico.

Un dispositivo che si basa infatti sulla tecnologia a interferenza magnetica e ultrasuoni per cui questo insetto non si avvicina in modo da avere una casa che sia maggiormente accogliente. Un metodo che funziona molto bene poiché non danneggia gli esseri umani e animali domestici garantendo il massimo della protezione.

Protegge per 24 ore tutti i giorni della settimana anche grazie a un raggio d’azione che ha una copertura ampia di circa 250 metri quadrati per cui si è totalmente al sicuro dalla loro presenza. Una formula vincente ed economica che ha ottenuto il consenso di molti consumatori dal momento che bisogna soltanto attaccarlo alla presa di corrente.

