Naso storto: come rimediare naturalmente

Il naso storto è quel naso che non segue quella linea, dritta e verticale, che scende giù, lungo il centro del viso. A seconda della causa, il naso può essere molto storto o poco storto. Fortunatamente, la maggior parte delle volte, questa forma di naso non comporta ad alcun problema di salute e la ragione per la quale si desidera modificarlo è puramente estetica. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo, in modo semplice e naturale.

Naso storto

Ogni persona è diversa per ogni singola caratteristica che la riguarda e, a maggior ragione, diverso è anche il naso. Esistono forme e strutture nasali differenti, ma ciò che accomuna le persone, quando si parla di naso, è il fatto che nessuno è contento del naso che ha. Ben venga se si può fare qualcosa per migliorare il proprio naso, ma l’importante è puntura su soluzioni naturali e, soprattutto, alternative alla rinoplastica, una soluzione estrema, alla quale ricorrere solo se strettamente necessario.

A meno che non dia seri problemi di salute, il naso storto non è un pericolo per la vita o la salute della persona che ha il naso storto. Tuttavia, si può e si deve migliorare perché il naso è una delle parti più esposte del nostro corpo e prendersene cura è molto importante, soprattutto per la propria autostima.

Naso storto: cause

Il naso storto può dipendere da due fattori molto diversi tra di loro. Nel primo caso, il naso storto è la conseguenza di un problema all’interno del complesso sistema di ossa, cartilagine e tessuto che compongono il naso. In questo caso, il naso storto dipende da:

· Difetti congeniti del naso, ovvero, alla nascita

· Intervento chirurgico

· Gravi infezioni

· Lesioni o trauma al naso, ad esempio, in seguito ad un incidente

Nel secondo caso, il naso storto è la conseguenza di un setto nasale deviato. Questa condizione, tuttavia, oltre a far sì che il naso sia storto, può:

Provocare difficoltà a dormire su di un lato

Rendere problematica la respirazione

Essere responsabile di epistassi

La maggior parte delle volte, per fortuna, il naso storto è un mero difetto estetico che può essere corretto ricorrendo a soluzioni semplici e naturali come Rhino Correct.

Naso storto: miglior rimedio

Esistono diverse soluzioni naturali grazie alle quali raddrizzare il naso storto. Come anticipato nella premessa, infatti, a meno che questo non dia problemi di salute seri e particolari, l’opzione migliore a disposizione è un rimedio naturale, alternativo alla rinoplastica, alla quale ricorrere esclusivamente in casi estremi e drammatici.

Rhino Correct è il primo tutore nasale in silicone medico anallergico, grazie al quale modificare gradualmente la struttura, la forma e la pelle del naso, senza provocare disagio o stress all’organismo. Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di usare Rhino Correct per tre volte alla settimana, una mezzoretta al massimo, e lasciare che il naso riposi negli altri giorni, così da adattarsi al cambiamento.

Non usare Rhino Correct in contemporanea ad altri correttori nasale e non usare in caso di traumi o interventi chirurgici recenti al naso.

L’utilizzo regolare di Rhino Correct garantisce:

La correzione dei difetti estetici lievi del naso

del naso Una migliore armonia tra la forma e la dimensione del naso con i lineamenti del viso

tra la forma e la dimensione del naso con i lineamenti del viso Una correzione del naso all’insù , della gobba e del cosiddetto “ naso a patata “

, della e del cosiddetto “ “ Una riduzione minima della dimensione del naso

del naso Una struttura nasale più raffinata

