Cimici in arrivo: come prevenire l’invasione

Il clima freddo del periodo autunnale e invernale è una attrattiva affinché alcuni ospiti non molto graditi si possano insediare in casa. Proprio all’interno dell’abitazione, degli insetti come le cimici trovano il loro rifugio. Per evitare di avere una casa infestata, ecco come prevenire il loro arrivo con i giusti rimedi.

Cimici in arrivo in casa

Con le temperature fredde le cimici cominciano a entrare in casa cercando tepore e riparo dal clima esterno. Questi insetti, per quanto non siano dannosi per gli umani, possono però essere fonte di fastidio e disagio in quanto infastidiscono rendendo intollerabile la loro presenza in casa e negli appartamenti.

Sicuramente a differenza di altri insetti che possono entrare in casa e causare punture (vedi le zanzare o le api), questa specie non morde, eccezion fatta per la cimice asiatica che può causare dei pomfi e arrossamenti sulle gambe e braccia durante la notte quando solitamente tendono ad agire maggiormente. Emanano soltanto un odore alquanto sgradevole e fastidioso nel momento in cui vengono schiacciate.

In casa possono trovare riparo un po’ ovunque: dagli angoli dalle fessure sino alle crepe o anche trovarsi nelle prese elettriche. Un insetto che, nel periodo subito dopo l’estate, quindi a settembre, comincia ad affollarsi e invadere gli appartamenti dove può svernare per poi allontanarsi durante il mese di marzo quando le temperature sono più miti e calde.

Cimici in arrivo: cause

Il cambiamento climatico è sicuramente una delle cause per cui le cimici giungono in casa dove trovano rifugio vicino a fonti di luce e di illuminazione o anche accanto al termosifone dove sicuramente possono ripararsi dal freddo e dalle temperature del periodo invernale, considerando che non riescono a reggere questi climi.

Non appena in casa sono sicure e certe di aver trovato un luogo sicuro e accogliente entrano in uno stato di ibernazione dove aspettano l’arrivo della primavera. Il calore che si respira all’interno delle case è un modo e una attrattiva per cui cominciano a svegliarsi e cominciano a volare maldestramente e a sbatacchiare intorno ai lampadari o ad altre fonti di luce.

In casa le cimici entrano perché particolarmente attratte non solo da alcune piante presenti nel giardino o sul balcone, ma anche dai vestiti. Infatti, è alquanto comune trovare questo esemplare nel bucato tra i panni stesi ad asciugare. Per questa ragione, si consiglia di controllare attentamente i vari indumenti poiché le cimici possono trovare qui il giusto rifugio.

Ci sono poi una serie di rimedi casalinghi e naturali che permettono di prevenirne l’invasione. Oltre a essere attratte da alcune piante, è anche vero che delle erbe aromatiche come il rosmarino o il basilico fa sì di allontanarle, così come altri odori particolarmente intensi e difficile da tollerare per le cimici porta a scacciarle.

Cimici in arrivo: come prevenire

