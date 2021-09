Cimici dei letti: come eliminarle definitivamente

Le cimici dei letti non sono vettore di malattie ma possono, in ogni caso, rappresentare un problema di ordine economico e sociale, se non ci si attiva con tempestività allo scopo di eliminarle definitivamente. Scopriamo insieme come farlo in modo naturale.

Cimici dei letti

Di colore bruno-rossastro, le cimici dei letti sono dei parassiti piccolissimi, grandi circa quanto il seme di una mela, che mordono le pelle esposta di uomini e animali domestici mentre questi dormono. In genere, questi insetti così insidiosi non sono vettori di malattie, ma possono, in ogni caso, rappresentare un problema di ordine sociale ed economico, se non si interviene tempestivamente.

Solitamente, questi insetti tendono a nascondersi nelle fessure e le crepe delle testiere dei letti, all’interno delle molle di una rete per materassi, nei telai del letto e in ogni altro oggetto che circonda il letto in generale. Sebbene sia più frequente ritrovarsi alle prese con le cimici dei letti in un hotel, in un ospedale o rifugio per senza tetto, queste possono nascondersi anche nei letti di casa nostra.

Cimici dei letti: cause

Non esiste una causa specifica che provoca infestazioni di cimici dei letti. Un ambiente piccolo o grande, pulito o sporco, per questi parassiti non è poi così importante, dato che ciò che conta per loro è un nascondiglio caldo e sicuro, come può essere la crepa o la fessura all’interno della testiera del letto, la molla della rete del materasso e persino il materasso stesso.

Esistono numerose soluzioni grazie alle quali eliminare definitivamente le cimici dei letti, ma non tutte funzionano e, soprattutto, nella maggior parte dei casi, queste sono di origine chimica, dunque, poco sicure per la salute sia dell’uomo che degli animali domestici. Nei paragrafi che seguono, tuttavia, vi presentiamo Ecopest, una sorta di insetticida naturale, che elimina il problema delle cimici in modo definitivo, preservando la salute umana e animale.

Cimici dei letti: come eliminarle

Ecopest è la prima soluzione naturale grazie alla quale liberarsi definitivamente delle cimici dei letti e ogni altro parassita, insidioso e molesto, presente all’interno delle nostre abitazioni, garage, soffitte e seminterrati. Sviluppato sulla base di una tecnologia ad ultrasuoni a bassa frequenza, per tutelare la salute umana e animale, Ecopest agisce per un raggio di azione fino ad un massimo di 250 mq, rendendo gli ambienti privati invivibili per questi insetti piccolissimi.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagini

Semplice da installare, per un utilizzo ottimale, infatti, Ecopest si collega ad una presa di corrente elettrica. In questo modo, gli ambienti privati rimangono puliti e sicuri per tutti i membri dell’abitazione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente presso il vostro domicilio, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione a 49,90 € anziché 98. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.