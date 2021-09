Postura corretta: consigli e migliori rimedi

Avere una postura corretta vuol dire che il corpo è posizionato in modo tale che muscoli, scheletro e legamenti non siano eccessivamente allungati o eccessivamente tesi e che il peso sia distribuito su tutto il corpo in modo uniforme e bilanciato. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i consigli e i rimedi per una postura corretta.

Postura corretta

La postura corretta allevia le tensioni e i dolori muscolari, soprattutto quelli a carico di schiena e spalla, testa e collo, allo scopo di mantenerli sotto controllo, per poi cercare di eliminarli definitivamente, in modo tale da ripristinare una qualità di vita ottimale per il soggetto affetto da cattiva postura.

Esistono numerose soluzioni grazie alle quali mantenere una postura corretta e cercare di tenere sotto controllo tutte quelle problematiche che sono legate ad una postura cattiva, ma altrettanto numerosi sono anche i fattori di rischio che espongono qualunque soggetto ad una postura scorretta e problematiche relative.

Postura corretta: consigli

Quelli che seguono sono alcuni dei consigli più semplici, ma efficaci, grazie ai quali mantenere una postura corretta:

fai esercizi fisici regolari , in modo particolare, yoga e pilates, stretching ed esercizi di rafforzamento per il torso e il bacino, schiena e stomaco e camminate brevi, tutti i giorni, per almeno una volta al giorno, in modo tale da tenere i muscoli allenati e il corpo più elastico;

, in modo particolare, yoga e pilates, stretching ed esercizi di rafforzamento per il torso e il bacino, schiena e stomaco e camminate brevi, tutti i giorni, per almeno una volta al giorno, in modo tale da tenere i muscoli allenati e il corpo più elastico; se vi rendete conto di stare seduti per molto tempo, assicuratevi di alzarvi almeno ogni dieci minuti , scuotete testa, collo e schiena per alleviare le tensioni e far muovere la muscolatura;

, scuotete testa, collo e schiena per alleviare le tensioni e far muovere la muscolatura; quando sollevate i pesi, come, ad esempio, le buste della spesa, assicuratevi di distribuire e bilanciare il peso , in modo uniforme, su tutto il corpo e non su un solo lato;

, in modo uniforme, su tutto il corpo e non su un solo lato; indossate scarpe comode che favoriscano una corretta redistribuzione del peso su tutto il corpo.

Postura corretta: migliori rimedi

Ok Shoulder è la prima soluzione naturale, grazie alla quale mantenere una postura corretta, per tutta la giornata, in modo tale da alleviare, o eliminare definitivamente, il mal di schiena, le tensioni muscolari, il mal di testa e il dolore al collo. I consigli da seguire, grazie ai quali migliorare la postura, sicuramente, sono importanti ed efficaci. Tuttavia, a volte, da soli questi non bastano ed è necessario supportare certi comportamenti, seppur rivisitati e corretti, con una soluzione esterna, in grado di fare realmente la differenza.

Realizzata con materiale di prima qualità, ipoallergenico e naturale, Ok Shoulder può essere indossato sotto i vestiti, senza alcun limite di tempo.

L’uso regolare di Ok Shoulder:

migliora la postura

rende la figura più slanciata

più slanciata migliora i movimenti della persona , che tenderanno ad essere meno impacciati e più sciolti

, che tenderanno ad essere meno impacciati e più sciolti allevia tensioni e dolori muscolari di spalla, schiena, testa e collo

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ok Shoulder è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ok Shoulder è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati di acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ok Shoulder è in promozione stagionale a 49,90 € anziché 89€. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.