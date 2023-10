Scutigere in casa: come allontanarle con i rimedi naturali

Le scutigere possono essere una presenza fissa in quelle case in cui regna il disordine, la sporcizia e l’eredità, un luogo, in sostanza, dove sia facile trovare altri insetti, dato che le scutigere si nutrono, a loro volta, di altri insetti. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare naturalmente le scutigere e gli altri insetti dalle nostre case.

Scutigere in casa

Generalmente, le scutigere amano stare all’aperto e nascondersi all’interno dei tronchi degli alberi, sotto agli strati di foglie e, in generale, in posti bui e umidi. Tuttavia, esistono specie diverse di scutigere, più o meno della stessa forma, ma con dimensioni e colori leggermente diversi. Le scutigere che si trovano più comunemente in casa sono le scutigere domestiche, leggermente più piccole delle altre specie.

Le scutigere domestiche sono solitarie e questo vuol dire che un’infestazione in casa è rara. Tuttavia, qualora dovesse verificarsene una, è bene prestare un’attenzione maggiore. Poiché le scutigere si nutrono di altri insetti, se in casa notate la presenza di più scutigere, allora, molto probabilmente, state condividendo i vostri spazi anche con altre specie di insetti.

Mantenere la casa libera e pulita da scutigere e altri insetti è importante non solo per una questione di igiene e pulizia, ma anche di sicurezza personale, dato che alcuni insetti, come, ad esempio, le cimici dei letti possono rappresentare un pericolo per la salute di soggetti predisposti e particolarmente sensibili.

Scutigere in casa: consigli

Il modo migliore per garantire l’igiene e la sicurezza della vostra casa è quello di assicurarvi che nessun insetto faccia mai ingresso. Tuttavia, non sempre si riesce a tenere sotto controllo ogni problema e, soprattutto se in casa vostra c’è molta umidità, state pure certi che gli insetti e le scutigere, che sono parassiti predatori, sempre alla ricerca di altri insetti di cui nutrirsi, arriveranno.

Sigillare ogni fessura o crepa presente su porte, finestre o pareti, eliminare il disordine e ogni altro residuo o traccia di cibo, così come pure procurarsi un deumidificatore per eliminare l’umidità dalla vostra casa è fondamentale per tenere le scutigere e gli altri insetti lontani dalle vostre case. Tuttavia, proprio perché, come si diceva nel paragrafo precedente, non sempre si riesce a tenere tutto sotto controllo, può capitare che qualche insetto trovi, comunque, il modo per entrare.

Scutigere in casa: miglior rimedio

Il modo migliore, in questo caso, è quello di affidarsi ad una soluzione naturale che, da un lato, impedisca proprio l’accesso in casa a scutigere ed altri insetti, dall’altro, allontani le scutigere e gli insetti già presenti, soprattutto quando questi iniziano ad infestare.

Ecopest è la prima soluzione sulla quale fare affidamento per allontanare dalle vostre case le scutigere e gli altri insetti, in modo semplice e naturale. Il dispositivo tecnologico, infatti, grazie agli ultrasuoni di bassa frequenza ad interferenza magnetica, disturba gli ambienti di casa vostra. Impercettibile ad orecchio umano e animale, per gli insetti, in realtà, non è la stessa cosa e questi, dunque, non avranno altra scelta se non quella di andarsene da casa nostra.

Per chi volesse saperne di più, può cliccare qui o sulla seguente immagine

Sano ed ecologico, si consiglia di tenere Ecopest acceso giorno e notte, per tutta la settimana. Il dispositivo agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq e, quando la batteria sarà scarica, è sufficiente ricaricarla attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.