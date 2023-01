Cimici dei letti: come sbarazzarsene con rimedi naturali

Le cimici dei letti sono insetti piccolissimi, che possono entrare in casa nostra con estrema facilità. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, cosa spinge le cimici dei letti ad entrare nelle nostre case e come sbarazzarsene con soluzioni naturali e alternative ai pesticidi chimici.

Cimici dei letti

Pomfi, lesioni, forte prurito e macchie di sangue sul lenzuolo indicano la presenza in casa di cimici dei letti. Sebbene ci si accorge della loro presenza quando è ormai troppo tardi, non vuol dire che siamo condannati. Al contrario, possiamo fare ancora molto.

Liberare le nostre case dalle cimici dei letti richiede molta pazienza e tanto impegno e, sebbene alcuni fattori possono complicare il compito, come, ad esempio, il disordine o i viaggi frequenti, fortunatamente, liberare le nostre abitazioni dalle cimici dei letti è possibile.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché le cimici dei letti invadono le nostre case, dove trovarle e come sbarazzarsene facilmente, con soluzioni naturali e alternative ai pesticidi chimici.

Cimici dei letti: cause

Le cimici dei letti si nascondono nei pavimenti, nei mobili, tra le molle o le cuciture del materasso, nelle reti o le testiere dei letti e in tanti altri spazi piccolissimi. Questi insetti, sebbene si nutrano di sangue umano, non sono pericolosi e non sono vettori di malattie, contagiose o meno. Tuttavia, il loro morso può causare problemi alla persona che è stata morsa, specie se è allergica.

Le cimici dei letti non saltano e non volano, misurano pochi millimetri, hanno una forma piatta e un colore bruno-rossastro. Questi parassiti provengono da altre zone infestate o possiamo portarli in casa noi stessi durante i nostri viaggi. Sono, infatti, molto bravi a nascondersi nei nostri vestiti e nelle nostre valige.

Non esistono soluzioni grazie alle quali prevenire l’infestazione da cimici dei letti in casa nostra. Potremmo adottare alcuni accorgimenti, ma spesso questi non risolvono nulla ed ecco perché è preferibile fare affidamento su una soluzione che impedisca alle cimici dei letti di entrare in casa e di allontanarle nella sfortunata ipotesi che queste siano già entrate.

Cimici dei letti: miglior rimedio

I pesticidi chimici sono le prime soluzioni sulle quali si tende a fare affidamento quando si è alle prese con un’infestazione da cimici dei letti. Tuttavia, si ignora o si dà poca importanza al fatto che, a lungo andare, queste soluzioni possono compromettere anche la nostra vita o la nostra salute o quella delle persone che vivono con noi. L’alternativa ideale è una soluzione naturale, da utilizzare anche nel lungo periodo di tempo, priva di controindicazioni ed effetti collaterali.

Quando si è alle prese con un’infestazione da insetti, più che ricorrere ad una soluzione naturale vera e propria, in realtà, il nostro consiglio è quello di fare affidamento su Ecopest che, in realtà, è un dispositivo tecnologico, di ultima generazione, che genera radiazioni magnetiche di bassa frequenza, innocue per l’uomo e per gli animali domestici, che rendono la nostra casa un posto invivibile per gli insetti e, in particolare, per le cimici dei letti.

Grazie alle sua capacità naturali e non tossiche contro gli insetti, è riconosciuto come il miglior contro le cimici dei letti ed altri insetti invasori.

