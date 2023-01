Dieta dei 50 anni: come dimagrire in menopausa

La dieta dei 50 anni si rivolge a tutte quelle donne che, dopo essere entrate in menopausa, notano un aumento di peso e una maggiore difficoltà a perderlo. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come funziona la dieta e quali sono tutti i suoi benefici.

Dieta dei 50 anni

La dieta dei 50 anni si rivolge a tutte quelle donne che sono appena entrate in menopausa o che sono in meno pausa già da un po’ di tempo e che, dopo i 50 anni faticano a restare in forma. Questo succede perché, con l’avanzare dell’età e l’entrata in un nuovo stadio della vita, si verificano dei cambiamenti nei confronti dei quali si è preparati poco o non si è preparati affatto: cambiamenti fisici ed emotivi, un calo dei livelli di estrogeni nel sangue e un rallentamento del metabolismo che, come conseguenza, porta ad un accumulo maggiore di grassi e di liquidi su punti specifici del corpo, come gambe, braccia e addome.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come seguire correttamente la dieta dei 50 anni e quali sono i benefici che si possono ottenere, allo scopo di preservare il proprio benessere psicofisico.

Dieta dei 50 anni: benefici

Una dieta bilanciata è fondamentale in ogni stadio della vita, ma lo diventa ancora di più durante la menopausa, un periodo molto delicato, durante il quale prestare maggiore attenzione e avere più pazienza. In questa fase, modificare il proprio regime alimentare, in vista dei problemi che possono subentrare proprio con la menopausa, come l’osteoporosi o un metabolismo più lento, che porta ad un accumulo maggiore di grassi e liquidi, è fondamentale per alleviare la sintomatologia.

La dieta dei 50 anni non vuole imporre uno stile alimentare su un altro, anche perché ogni donna è diversa, così come diverse sono pure le storie personali e le condizioni cliniche. Data questa premessa, secondo alcuni specialisti, la dieta dei 50 anni potrebbe ispirarsi alla dieta Mediterranea (non è un caso che questa sia stata confermata, anche nel 2023, la migliore dieta in assoluto da seguire, per restare in forma, monitorare l’andamento di alcune patologie e scongiurare il rischio di nuove patologie), che privilegia i cibi di buona qualità, concede qualche peccato di gola di tanto in tanto e, in linea di massima, si preoccupa di preservare il benessere psicofisico del singolo.

