Come allontanare senza veleni i pesciolini d’argento in casa

I pesciolini d’argento sono ospiti indesiderati dei quali, fortunatamente, ci si può sbarazzare in modo semplice e veloce, ma soprattutto in modo naturale, ovvero, senza ricorrere all’utilizzo dei comuni pesticidi chimici che, soprattutto se utilizzati a lungo nel tempo, possono nuocere alla nostra salute e a quella dei nostri animali domestici.

Come allontanare senza veleni i pesciolini d’argento

I pesciolini d’argento devono il loro nome al colore che li caratterizza, quello argenteo, e al fatto di muoversi in avanti e indietro, da un lato all’altro, esattamente come fanno i pesciolini comuni. Tuttavia, non appartengono a questa specie e la loro presenza in casa può infastidire.

Come la maggior parte dei parassiti, anche i pesciolini d’argento amano e proliferano nell’umidità. Depongono e nascondono le loro uova in posti bui, sopravvivono fino ad otto anni e possono riprodursi continuamente, per tutto il corso della loro vita.

Umidità a parte, i pesciolini d’argento vengono attratti dalle nostre cose soprattutto per quello che possono trovare all’interno, con particolare riferimento a quelle sostanze zuccherine che si trovano all’interno di oggetti comuni, come la colla destinata all’uso domestico, la colla dei libri, le fibre nei tessuti o nei tappeti e molto altro ancora.

Come allontanare senza veleni i pesciolini d’argento: consigli

I pesciolini d’argento non rappresentano un pericolo per la salute umana. A dire il vero, la loro presenza, sul pianeta, mantiene in equilibrio l’ecosistema. Tuttavia, nel tempo, se presenti nelle nostre case, possono danneggiare le nostre cose. Per questo motivo, ma anche per mantenere le nostre case pulite e sicure è importante sbarazzarsene.

Esistono diverse soluzioni grazie alle quali allontanare i pesciolini d’argento dalle nostre case, ma ognuna di queste soluzioni, sebbene innocua per la nostra e per la loro salute, risolvono il problema solo temporaneamente. A noi, invece, serve poter fare affidamento su qualcosa che ci aiuti definitivamente. Come? Vediamo insieme.

Come allontanare senza veleni i pesciolini d’argento: rimedio naturale

I pesciolini d’argento possono spaventare e sono ospiti indesiderati dei quali sbarazzarsi assolutamente. Tuttavia, come nel caso di molti altri parassiti comuni, per farlo nel modo corretto, molte persone utilizzano dei pesticidi chimici che, non solo risolvono il problema temporaneamente, ma possono danneggiare la salute della nostra famiglia e quella dei nostri animali domestici, soprattutto se utilizzati a lungo nel tempo.

Il modo migliore per liberare le nostre case dalla presenza ingombrante di questi piccoli insetti è quello di allontanarli molto velocemente, da un lato, e impedire del tutto l’accesso, dall’altro.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per allontanare per sempre i pesciolini d’argento dalle nostre case ed impedire loro l’accesso. Si tratta di un dispositivo tecnologico, di ultima generazione che, grazie all’emanazione di radiazioni magnetiche a bassa frequenza, rende le nostre case un posto rumoroso per i pesciolini d’argento, e ogni altro parassita, che in questo modo non potranno fare altro che lasciare casa nostra di loro spontanea volontà.

Ai fini di un risultato ottimale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, sarà sufficiente ricaricarla attraverso la comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.

