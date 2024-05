Cimici dei letti nei capelli: è vero?

In questo periodo in cui si pensa alle vacanze estive, bisogna anche fare attenzione a possibili ospiti indesiderati. Nelle stanze d’albergo possono infatti nascondersi insetti quali le cimici dei letti che sicuramente non sono una presenza gradita. Cerchiamo di capire se è vero che si attaccano ai capelli e come fare per allontanarle

Cimici dei letti

Sono note per essere ospiti molto indesiderati e scomodi che possono annidarsi tra le lenzuola e le coperte. Proprio in camera da letto le cimici dei letti trovano il riparo migliore alla loro sopravvivenza. Dormire in un hotel oppure stanza di albergo può comportare la presenza di questi insetti.

Sono insetti molto piccoli che tendono a stare soprattutto in angoli bui e appartati. Per questa ragione, questi parassiti tendono a trovarsi in camera da letto oppure dietro le spalliere o nei materassi stessi per cui è bene fare particolarmente attenzione.

Gli insetti come le cimici dei letti agiscono soprattutto nelle ore notturne anche perché durante il giorno sono quasi del tutto assenti. Durante la notte infatti ne approfittano per uscire allo scoperto e pungere i soggetti che stanno dormendo dal momento che sono particolarmente attratte dal respiro e dall’anidride carbonica che si esalano in quei frangenti.

Sono note anche per essere cimici del materasso. Sebbene le loro punture non siano nocive o dannose, lasciano comunque dei segni rossi sulle gambe oppure le braccia che sono le aree maggiormente scoperte.

Cimici dei letti: lo studio

La presenza delle cimici dei letti non è assolutamente dannosa anche perché come detto il loro morso non è pericoloso ma possono essere quanto fastidiose. Sicuramente rappresenta una brutta esperienza sapere che nel letto o il materasso dove si è dormito è stato infestato da questi esseri.

Oltre a mordere, si pensa che questi parassiti tendono ad attaccarsi ai capelli delle vittime nel momento stesso in cui stanno dormendo. Non si sa se questa concezione corrisponde al vero considerando che le cimici tendono a spostarsi da un luogo all’altro proprio per cercare nuovi soggetti e quindi continuare la sopravvivenza.

Secondo gli studi che sono stati condotti in materia, le cimici dei letti tendono a non sostare sul corpo umano quindi non è vero che si attaccano ai capelli. Le valigie, le borse ma anche gli zaini sono tutti vettori della loro presenza ed è proprio su questi che tendono a sostare.

Per questa ragione, quando si entra in una stanza d’albergo, sarebbe meglio non posare la propria valigia sul letto proprio per impedire a questo parassita di espandersi e quindi girovagare. Considerando che, come detto, le cimici dei letti non si attaccano ai capelli, bisogna però cercare di disinfestare l’ambiente con prodotti adatti in modo da evitare la loro presenza.

Cimici dei letti: rimedio tecnologico

