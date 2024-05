Alimentazione in menopausa: cosa fare per la forma fisica

In alcune fasi della propria vita l’alimentazione va curata in modo maggiormente attento in quanto si potrebbero avere delle ripercussioni sulla salute. La fase della menopausa è una di queste ed essendo molto delicata bisogna prediligere cibi adatti. Scopriamo allora quale è la migliore alimentazione in menopausa e come seguirla per un benessere totale.

Alimentazione in menopausa

La menopausa è una fase delicata che attraversano le donne nella fascia d’età tra i 45 e i 5-60 anni massimo. Durante questa fase oltre ai tanti cambiamenti che va incontro il corpo, tra vampate di calore e modifiche relative allo stress, bisogna anche controllare e fare attenzione alla dieta. L’alimentazione in menopausa è fondamentale proprio per ottenere i migliori benefici possibili.

Bisogna curarla con particolare attenzione e deve adattarsi al corpo che cambia e alle sue esigenze. In questo modo si riesce a tenere a bada il peso, ma anche a non far alzare ulteriormente l’ago della bilancia. Seguire una dieta adatta in questa fase va a migliorare il proprio fisico, ma anche la propria salute che ne risente particolarmente.

Per queste ragioni, l’alimentazione non dovrebbe solo essere sana e bilanciata, ma anche ricca di tutti quei cibi che danno valore e nutrimento. In questo modo si riesce a supportare questa nuova fase della vita proprio grazie al tipo di alimentazione in menopausa. deve essere poi coadiuvata a uno stile di vita sano con attività fisica moderata.In questa fase si ha un calo degli ormoni che portano a un calo del metabolismo.

Alcune donne tendono ad aumentare di peso per cui perdere i chili in eccesso risulta essere particolarmente difficile. L’alimentazione corretta va a lavorare sullo stato di salute e la linea evitando anche gli antipatici rotolini sull’addome.

Alimentazione in menopausa: le basi

Per la dieta sauna, l’alimentazione in menopausa deve adattarsi a determinati cambiamenti fisici. Sono cambiamenti e modifiche che permettono di mantenere e riacquistare il peso forma sostenendo anche il benessere psicofisico. No a diete drastiche, ma mangiare sano consumando ben 5 pasti al giorno compreso gli spuntini mattutini e pomeridiani.

La cosa importante è non esagerare e assumere così le giuste porzioni. All’interno dei 5 pasti bisogna consumare il giusto numero di porzioni di frutta e verdura riducendo così l’apporto dei grassi come insaccati e fritture. Per i condimenti si consiglia l’olio extravergine di oliva che aiuta anche nella salute delle arterie.

Nell’alimentazione in menopausa bisogna poi prediligere la qualità e non la quantità. A tal proposito i cibi vanno scelti in modo giusto favorendo la qualità e nutrendosi di alimenti che siano proteici ma magri come le carni bianche e il pesce. gli alimenti ricchi di calcio e di magnesio sono importanti perché aiutano a trattare la salute delle ossa e rinforzarle.

Bisogna poi cercare di limitare l’uso del sale e il consumo di caffè e alcol che non aiutano. I dolci non vanno limitati ma del tutto aboliti. Consentito il consumo di acqua, possibilmente naturale, almeno due litri al giorno accompagnata anche da un percorso di attività fisica, quindi stile dinamico che aiuta ad alleviare i sintomi della menopausa.

Alimentazione in menopausa: rimedio dimagrante

