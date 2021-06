Cimici in casa: come allontanarle naturalmente

Le cimici sono insetti piccoli e fastidiosi, abituati a tormentarci durante la bella stagione. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanarle dalle nostre abitazioni in modo naturale, senza ricorrere ai comuni pesticidi chimici.

Cimici in casa: cause

Al sicuro negli attici o nei sotterranei, all’interno di crepe sui muri e in molti altri posti nascosti, le cimici iniziano ad affacciarsi quando inizia la bella stagione, indicativamente tra la primavera e l’estate. Capita a molti di noi, di tanto in tanto, di vederne una sulla finestra o sulla porta, magari, su qualche pianta intenta a nutrirsi, ma cosa succede se la scoviamo all’interno delle nostre abitazioni?

Uccidere una cimice è fuori discussione, soprattutto per il cattivo odore che questa emana e, se da un lato, con il caldo, siamo abituati a vedere gli insetti che invadono le nostre abitazioni, dall’altro, cerchiamo di trovare dei metodi naturali grazie ai quali sbarazzarci di insetti vari e cimici, senza ricorrere ai comuni pesticidi chimici.

Cimici in casa: consigli

Alcuni consigli, se messi in pratica correttamente, sono efficaci nel tenere lontano le cimici dalle nostre abitazioni:

installate una zanzariera

sigillate le fessure, le crepe e ogni altro foro di entrata e uscita con del mastice

mantenete il giardino pulito

pulito allontanate gli altri insetti per evitare di essere invasi da altre razze di insetti

per evitare di essere invasi da altre razze di insetti mantenete pulite finestre e porte utilizzando dei panni profumati

Cimici in casa: miglior rimedio

Se alcuni consigli si rivelano, effettivamente, efficaci nella disinfestazione naturale delle cimici, questi non sempre si rivelano funzionali a lungo termine. Ecopest è un dispositivo di nuova generazione che, una volta attaccato ad una comune presa di corrente elettrica, libererà gli ambienti delle vostre abitazioni dalle cimici ed altri insetti, semplicemente rendendoli invivibili per loro. E’ considerato il miglior rimedio naturale contro le cimici (e non solo) grazie ai benefici immediati e alla sicurezza di utilizzo, Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

Sviluppato su una tecnologia ad ultrasuoni, Ecopest si estende per un raggio d’azione fino ad un massimo di 250 mq, garantendo la sua funzionalità per un massimo di 24 ore. Potente e silenzioso, Ecopest è un dispositivo naturale e sicuro sia per la salute dell’uomo che per quella degli animali domestici.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi, senza costi aggiuntivi di spedizione. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.