I cachi sono frutti tipicamente autunnali molto apprezzati per via del loro sapore dolce. Essendo ricchi di zuccheri semplici è bene non consumarne troppo, ma comunque se mangiati in quantità adeguate regalano davvero molti benefici all’organismo. I cachi sono anche ricchi di benefici per la pelle: scopriamo quali sono i principali.

Pelle perfetta grazie ai cachi

I cachi sono ricchi di vitamina A e di vitamina C, per questo sono in grado di conferire alla pelle un bell’aspetto. Questi frutti aiutano a contrastare il decadimento delle cellule e quindi prevengono anche l’invecchiamento della cute. I cachi aiutano quindi a ridurre e prevenire le rughe, inoltre sono in grado persino di rendere meno evidenti le discromie cutanee. Risultano poi molto utili anche per chi soffre di acne.

Cachi contro la cellulite

Questi frutti autunnali sono ricchi di potassio e di conseguenza danno una grande mano all’apparato renale. I cachi sono utili quindi per aiutare ad eliminare l’acqua in eccesso evitando accumuli e ritenzione idrica. Si comprende quindi che i cachi risultano capaci di contrastare inestetismi come la cellulite in modo efficace.

Per avere dei benefici è bene quindi consumare cachi quando è stagione, ma ricordiamo sempre di non esagerare con le quantità dal momento che sono ricchi di zuccheri.

Cachi per una pelle molto morbida

I cachi hanno delle ottime proprietà idratanti, proprio per questo possono essere sfruttati allo scopo di rendere la pelle morbida. Per avere questo beneficio basta semplicemente prendere un frutto e poi spalmarlo sul viso, sul collo e anche sul corpo. Chi soffre di pelle secca troverà in questo rimedio naturale un ottimo alleato.

Consigliamo di tenere in posa la maschera idratante per almeno 15 minuti e poi con acqua tiepida lavare via il tutto.

Al termine del procedimento noterete la pelle morbidissima e molto distesa grazie all’effetto idratante dei cachi.