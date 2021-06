Il frullato di carota è una bevanda sana e nutrinete che regala un gan numero di benefici a chi lo consuma. Dal punto di vista nutrizionale infatti le carote sono ottime perchè ricche di vitamine e sali minerali. Scopriamo quali sono i benefici principali che si ottengono bevendo il frullato di carota.

Frullato di carota per la salute degli occhi

Uno dei principali benefici offerti dal frullato di carota consiste nel migliorare la salute degli occhi. Questo beneficio è legato alla presenza di betacarotene presente nelle carote. Esso riduce in modo importante il rischio di veder insorgere problemi come cicità oppure come malattie agli occhi in generale legate all’invecchiamento.

Il frulalto di carote è anche una grande fonte di luteina e di zeaxantina, due sostanze capaci di proteggere la vista dalla luce dannosa e da malattie come la degenerazione maculare legata all’età (AMD).

Frullato di carota per pelle sana

Questa bevanda è utile per migliorare l’aspetto e la salute della pelle. Le carote infatti sono ricche di betacarotene, una sostanza capace di aiutare la pelle a restare in salute quando viene esposta al sole. Il betacarotene, insieme alla vitamina C, sono due antiossidanti presenti nelle catote e aiutano a proteggere la pelle dall’azione dannosa dei radicali liberi.

La vitamina C è anche in grado di aiutare a produrre collagene rendendo la pelle più elastica e più resistente.

Di conseguenza il frullato di carota permette di migliorare l’aspetto della cute in maniera importante.

Frullato di carota per un cuore in salute

Il frullato di carota è una bevanda davvero ricca di benefici per il cuore. Essendo ricca di potassio infatti risulta essere capace di regolare la pressione del sangue in modo naturale. Alcune ricerche hanno anche dimostrato la sua utilità contro gli ictus per via della grande quantità di antiossidanti che contiene.