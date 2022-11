Cimici in inverno: le cause e come eliminarle senza l’uso dei pesticidi

Le cimici in inverno sono una seccatura con la quale moltissime persone sono alle prese. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché questi insetti ci invadono e come sbarazzarcene velocemente, facendo affidamento su soluzioni naturali, alternative ai pesticidi chimici.

Cimici in inverno

Le cimici in inverno sono una seccatura con la quale moltissime persone sono alle prese. Questa specie, che può effettivamente invadere le nostre case, durante l’inverno va in ibernazione. Durante questo periodo, alcuni insetti muoiono, altri ancora sopravvivono e si risvegliano tra la primavera e l’estate. Quando riescono a sopravvivere è perché sono stati in grado di trovare un posto sicuro, come casa nostra, dove nascondersi e proteggersi dall’inverno.

Eradicare un’invasione di cimici in inverno può essere veramente molto complicato, ma non impossibile. Quando in casa si scorge una sola cimice, in realtà, è molto probabile che, in qualche punto, vi è una colonia intera. Questo è il momento di intervenire. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo facendo affidamento su soluzioni naturali, alternative ai pesticidi chimici, che possono essere nocivi per l’uomo.

Cimici in inverno: cause

In alcune parti del mondo, le cimici sono degli insetti presenti per tutto l’anno, in altre, invece, sono presenti in alcune stagioni dell’anno. Che sia un caso o che sia l’altro, esistono specie diverse di cimici, in linea di massima, non pericolose per la salute o la vita dell’uomo. Tuttavia, le cimici verdi si nutrono di linfa vegetale e possono distruggere anche i nostri raccolti e la nostra agricoltura.

Le cimici in inverno, da quest’anno, sembrano essere una presenza abbastanza comune e diffusa in tutta Italia, a causa delle temperature anomale che si sono registrate nelle scorse settimane. Poiché questi insetti, in inverno, cadono in un sonno profondo, se qualcuno dovesse ancora scorgerli in casa è perché sono stati ingannati dalle temperature calde che possono aver avvertito per via del riscaldamento acceso.

Cimici in inverno: miglior rimedio

Esistono diverse soluzioni sulle quali fare affidamento per liberare le nostre case dalle cimici in inverno, ma non tutte le soluzioni funzionano nello stesso modo e, soprattutto, non tutte le soluzioni si rivelano efficaci. La maggior parte delle persone, inoltre, preferisce ricorrere all’utilizzo di pesticidi chimici, che però possono ripercuotersi pesantemente, a livello di effetti collaterali, sia sull’uomo che sugli animali domestici, specie se utilizzati per lunghi periodi di tempo.

Ecopest è un dispositivo tecnologico che allontana le cimici dalle nostre case, in modo semplice e veloce, grazie all’emanazione di radiazioni di bassa frequenza e interferenza magnetica che rendono le nostre case un posto troppo rumoroso per le cimici.

Prodotto per avere un basso impatto economico e ambientale, Ecopest garantisce risultati migliori se è tenuto in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, è sufficiente ricaricarla attraverso la presa USB, in dotazione nella confezione. Ecopest agisce lungo un raggio d’azione pari a 250 mq.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione e si possono acquistare due dispositivi a 49,90 €. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna del pacco.