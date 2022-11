Come allungare la vita dei tuoi abiti: consigli e rimedi

Allungare la vita dei tuoi abiti è possibile. Ecco, in questo articolo, tutti i consigli e i rimedi utili ed efficaci per far vivere a lungo i tuoi capi di abbigliamento una seconda, e anche terza volta, prima di diventare rifiuto.

Scopri quali rimedi provare per allungare la vita degli abiti.

Allungare la vita degli abiti: i consigli e rimedi da provare

In questa società così veloce e in continua evoluzione, si tende a gettare via gli oggetti rapidamente. Anche dopo solo uno o due lavaggi. Ecco, invece, come fare per allungare la vita degli abiti con alcuni e semplici consigli e rimedi da provare. Vediamoli insieme in questo articolo.

Lavare i capi di abbigliamento a 30 gradi

Devi sempre scegliere, in lavatrice, un ciclo di lavaggio a bassa temperatura (30 gradi): non solo risparmierai energia, ma eviterai che il calore rovini colori e tessuti. E sì, bastano 30 gradi (con i colorati) per lavare bene lo sporco. Separa sempre i colorati dai bianchi e i cotoni dalla lana, e capovolgi i capi in lavatrice.

Asciuga gli abiti al sole, non è solo un bene per il portafoglio, ma anche per i tuoi vestiti.

Usare protezioni per abiti negli armadi

Sembrerà banale, ma non lo è, anzi, è un ottimo rimedio per far durare più a lungo i vestiti. Utilizza le grucce imbottite, le fodere per gli abiti, le buste per le borse e i sacchetti per le scarpe. Questi oggetti servono a proteggere tutti i tuoi capi dalla polvere e dagli agenti esterni.

Acquistare capi di qualità

Per garantire la durata dei capi, scegliere sempre quelli di qualità anche se a un prezzo maggiore rispetto a quelli senza qualità.

La qualità è la prima responsabile della longevità dei vestiti. Scegli pochi capi, ma di qualità, con fibre biologiche e naturali (semi-sintetiche) che contengono meno sostanze chimiche. Questa scelta non è solo buona per l’ambiente, ma anche per il tuo benessere (e per quello della tua pelle).