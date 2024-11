Cimici verdi e marroni: cosa le distingue

Siamo abituati, nei mesi autunnali, a vedere diverse specie di cimici che entrano in casa. Non ci sono le cimici verdi, ma anche le marroni o asiatiche. Saperle distinguere e capire che sono due specie diverse è fondamentale in modo anche da sapere come comportarsi in loro presenza. Vediamo cosa le differenzia e le possibili similitudini.

Cimici verdi e marroni

Sono due specie di insetti diverse. Le cimici verdi e le marroni non sono simili o uguali e riuscire a distinguerle è sicuramente favorevole e importante. Molti pensano che la specie marrone o asiatica sia un’evoluzione di quella verde, ma in realtà non è affatto così. Le due specie divergono per particolari e caratteristiche.

Sebbene siano innocue per l’essere umano, anche se non si può dire lo stesso per le piante e le coltivazioni per cui causano danni, queste cimici risultano essere alquanto fastidiose per il loro continuo sbatacchiare, ma anche per la terribile puzza che secernono nel momento in cui sentono di essere minacciate o disturbate.

Secondo alcuni, le cimici verdi, passando il tempo, cominciano a diventare marroni. Si tratta soltanto di una credenza che non ha nessun fondamento dal momento che le due specie sono completamente diverse. Si assomigliano per le loro dimensioni, per la forma di tipo pentagonale del corpo o per il fatto che entrambe si nutrono della linfa delle piante, ma in realtà non sono la stessa specie.

Cimici verdi e marroni: differenze

Le cimici verdi si differenziano da quelle marroni anche perché maggiormente note e presenti nel periodo autunnale-invernale. Amano molto il caldo per cui giungono soprattutto in questo periodo dell’anno per ripararsi dalle temperature basse che gravitano cercando nascondiglio e riparo in casa.

La specie verde è molto più piccola rispetto alla marrone e non tollera il freddo per cui la casa diventa il luogo ideale dove ripararsi e proteggersi. La cimice marrone è nota anche come specie asiatica ed è un insetto alieno invasivo. Rispetto alla cugina, riesce a resistere e sopportare meglio il freddo.

Le cimici marroni riescono a sopportare il freddo, ma non tollerano il caldo. Sono di colore marrone ma questa tonalità non è uniforme dal momento che presentano sfumature scure alternate nella zona dell’addome e delle antenne. Bisogna poi prestare attenzione a non confondere con le cimici dei letti che sono infestanti e si nutrono di sangue umano.

Le cimici del materasso si distinguono poi dalle cimici verdi in quanto possono causare delle reazioni allergiche dal momento che, durante la notte agiscono pungendo le braccia e le gambe. Entrano in casa tramite bagagli o valigie, quindi a seguito di un viaggio oppure con i vestiti usati, i letti e divani appena comprati.

In ogni caso, a prescindere dal tipo di cimice e dalla specie, i rimedi naturali come le zanzariere o le reti anti-insetto sono la migliore arma a disposizione insieme anche a Ecopest Home che le tiene alla larga rapidamente.

Cimici verdi e marroni: repellente

