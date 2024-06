Alcuni insetti entrano in casa infastidendo per la loro presenza e il rumore. Una specie molto comune sono le cimici verdi e marroni che possono davvero creare problemi sia in casa che all’esterno. Proviamo a vedere come allontanarle e cosa fare per individuarle in modo da evitarle.

Cimici verdi e marrone

Si nota la presenza delle cimici verdi e marrone verso la fine dell’estate e gli inizi della stagione autunnale quando giungono in casa per trovare riparo. Non appena le temperature si abbassano, hanno bisogno di luoghi che siano sicuri dove possono ripararsi, sentirsi protette ma anche al tempo stesso riprodursi e l’abitazione è il luogo ideale.

A differenza di altri insetti o specie di animali, non sono assolutamente pericolose o dannose, ma al contrario risultano alquanto fastidiose soprattutto dal punto di vista olfattivo e uditivo per il loro sbatacchiare da un angolo all’altro. Questi insetti, soprattutto la specie di colore marrone, quindi asiatica, possono arrecare danni alle colture.

La prevenzione è l’arma migliore per allontanare le cimici verdi e marrone e di conseguenza evitare spiacevoli situazioni che potrebbero crearsi. Mantenere la casa pulita e in ordine sigillando alcune fessure e crepe che possono essere il nascondiglio aiuta sicuramente a tenerle alla larga da casa e dal proprio giardino o piante da cui succhiano la linfa.

L’uso delle zanzariere da installare alle finestre alle porte permette di impedire l’accesso delle cimici volanti all’interno della propria casa. Alcuni rimedi naturali come le piante aromatiche o repellenti adatti sono una possibile soluzione a evitare l’invasione di questi insetti in casa.

Cimici verdi e marrone: differenze

Prima di conoscere i rimedi migliori bisogna anche capire quali sono le differenze tra le cimici verdi e la marrone in modo da individuarle. Nel primo caso, si tratta di una specie di colore verde brillante con forma triangolare sul dorso. Una delle specie maggiormente diffusa in Italia e la più comune negli ambienti domestici.

Nel momento in cui sono attaccate emettono una sostanza maleodorante. La specie asiatica, quindi marrone, sebbene sia somigliante all’esemplare verde, presenta comunque delle differenze, a cominciare dal colore. Questa specie si differenzia per essere di colore marrone con macchie bianche e una forma più appuntita rispetto all’esemplare verde.

Le cimici verdi e marroni sono molto diffuse nei territori italiani, sono note, non solo per il loro aspetto, ma anche per i danni che possono provocare alle piante e alle coltivazioni. Sono insetti che non pungono e, in questa caratteristica, si differenziano dalle cimici del materasso che possono causare punture su braccia e gambe.

Cimici verdi e marrone: repellente

