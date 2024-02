Laetitia Casta, celebre supermodella e attrice francese, musa di Jean-Paul Gaultier tra tanti stilisti che l’hanno amata, rivela come tenersi in forma a 44 anni. Ecco la sua dieta.

La dieta di Laetitia Casta

Laetitia Casta, icona di bellezza e supermodella francese, a 44 anni e mamma di quattro figli, resta una diva delle passerelle tra gli anni Novanta e inizi Duemila. L’ex compagna del famoso attore italiano Stefano Accorsi, da cui ha avuto due dei suoi 4 figli, si tiene costantemente in forma non solo seguendo una skincare routine ma prestando attenzione a ciò che mangia.

Routine sportiva, dieta, l’attrice e modella francese svela i suoi consigli per il benessere. Quando si tratta di cibo, se la modella non ama privarsi, predilige comunque cibi sani. Laetitia è una grande fan di frutta e verdura, non esita a concedersi un trattamento detox con succhi di verdura una o due volte all’anno presso Detox Delight per “pulire la macchina”, come rivela Casta. È anche una fan delle ricette disintossicanti e degli integratori alimentari, che consuma “in modo abbastanza classico, probiotici, zinco, vitamina D, quasi tutto l’anno”, dice.

La modella francese ha sempre rifiutato le diete drastiche e “folli” come anche gli allenamenti ossessivi per dimagrire, preferendo un corpo più formoso. Nella sua dieta non mancano pesce, proteine magre e tè verde. Insomma, si limita nelle porzioni, ma mangia poco di tutto. Tuttavia, preferirebbe cibi a basso contenuto calorico, a basso contenuto di carboidrati e sani.

Per quanto riguarda lo sport, invece, la Casta ama allenarsi ma non tanto per il fisico quanto per il benessere mentale. La supermodella francese ha detto di essere diventata più attiva e intraprendente con l’avanzare dell’età rispetto a quando era ragazzina.

Ora per liberare la mente dallo stress utilizza proprio lo sport come “sfogo”: al momento si esibisce a teatro tutte le sere quindi ha messo in pausa la palestra. Ma solitamente Laetitia ama il cardio e la palestra con il suo personal trainer che conosce a memoria la forma del suo corpo, la dieta, il modo in cui brucia calorie.

Come regola generale l’ex musa di Gaultier e diva francese si allena una volta al giorno, esclusi i fine settimana, e due volte al giorno se ha bisogno di risultati più immediati per qualche lavoro in particolare.

