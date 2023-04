Cimici verdi: come allontanarle senza veleni

Le cimici verdi sono parassiti molto comuni, che si nutrono di linfa vegetale ma che, spesso e volentieri, possiamo ritrovarci anche in casa. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come allontanare questi insetti dalle nostre abitazioni in modo semplice e naturale.

Cimici verdi

Le cimici verdi sono la specie più comune con la quale si è alle prese, sia durante l’inverno, quando questi insetti sono alla ricerca di un posto in cui trascorrere la stagione fredda, sia durante l’estate o la primavera, quando, invece, le cimici si risvegliano.

Di per sé, questi parassiti, non sono pericolosi per la nostra vita o per la nostra salute ma, se minacciati o schiacciati accidentalmente, emanano un odore cattivo che, purtroppo per noi, si attacca su qualunque superficie toccata dalla cimice, che sia una parete, un pezzo di stoffa e molto altro ancora. Non è un caso, che la tipica cimice verde, in inglese, è conosciuta con il nome di “stinky bug”, ovvero, “insetto puzzolente”. Il cattivo odore che le cimici verdi emanano, in realtà, è una forma di difesa, anche nel tentativo di scoraggiare i potenziali predatori.

Cimici verdi: cause

Le cimici verdi, al contrario di altre specie di insetti, non sono pericolose per la nostra vita o per la nostra salute, sebbene ritrovarsele in casa è, comunque, un fastidio del quale occuparsi tempestivamente, per vivere in un ambiente pulito e sicuro, per noi e per i nostri ospiti.

Come per molti altri insetti, non sempre c’è una ragione precisa per cui le cimici verdi decidono di condividere con noi i nostri spazi. Questi parassiti, generalmente, si trovano all’aperto perché si nutrono di linfa vegetale (e sono un pericolo per la nostra vegetazione, infatti), ma è sufficiente un cesto di frutta, meglio se matura, al centro del nostro tavolo, affinché questi insetti sentano il richiamo.

Cimici verdi: miglior rimedio naturale

Si dice sempre che prevenire è meglio che curare e questo proverbio non potrebbe essere più vero quando si parla di cimici verdi in casa. Come abbiamo precisato nei paragrafi precedenti, infatti, se è vero che questi insetti non sono pericolosi per noi o per la nostra salute, sono una seccatura per via del cattivo odore che emanano e, pertanto, è necessario affrontare il problema, anche per una casa più pulita e sicura.

Ecopest è il primo rimedio sul quale fare affidamento per tenere lontane dalle nostre case le cimici verdi e ogni altro insetto. Si tratta di un dispositivo tecnologico che, grazie all’emanazione di radiazioni magnetiche di bassa frequenza ad interferenza magnetica, si sviluppa un rumore che disturba le cimici verdi, le quali non potranno fare altro che allontanarsi da casa nostra, di loro spontanea volontà.

Per chi volesse saperne di più, consigliamo di cliccare qui o sulla seguente immagine

A basso impatto economico e ambientale, si consiglia di tenere Ecopest in funzione per 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Quando la batteria è scarica, sarà sufficiente ricaricarla attraverso una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Ecopest è un dispositivo elettronico esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, che è raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Ecopest è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore. Questi, dopo aver confermato i dati del vostro acquisto, provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa, nel giro di un paio di giorni lavorativi. Attualmente, Ecopest è in promozione, fino ad esaurimento scorte, a 49,99 € per due dispositivi elettronici. Infine, per quanto riguarda il pagamento, è possibile optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna dell’ordine.