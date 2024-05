Colazione per metabolismo: come farla per attivarlo

Il momento della colazione, come ben si sa, è considerato uno dei più importanti della giornata e a ragione. Il motivo è semplice: permette di dare energia e di iniziare la giornata nel modo migliore. Bisogna anche capire cosa mangiare, quindi gli alimenti adatti e anche l’orario maggiormente indicato per aumentare il metabolismo.

Colazione per metabolismo

Un pasto come la colazione è considerato il più importante da fare nella giornata. Un pasto del genere permette, a seconda di cosa si mangia, di accelerare il metabolismo e quindi aiutare a dimagrire rapidamente. Assumere degli alimenti a metà mattina o appena svegli sicuramente va a influire sul metabolismo e sui vari funzionamenti.

Il metabolismo è influenzato da una serie di fattori quali la quantità e la qualità, ma anche dai tempi dei pasti. Il modo, i tempi ma anche l’orario in cui si consumano i vari pasti, tra cui la colazione, secondo i vari studi, sicuramente influenza parecchio riguardo il consumo calorico giornaliero sia per la fame ma anche per la sazietà.

In base a uno studio che è stato condotto sembra poi che consumare la colazione appena svegli aiuti e porti a un maggiore aumento durante l’attività fisica. Il digiuno mattutino, quindi non fare colazione al mattino porta sicuramente a un maggiore apporto energetico, quindi è consigliabile farla in modo da trarre più energia possibile.

Non è solo importante cosa si mangia ma anche l’orario che corrisponde a poche ore dal risveglio. In questo modo si riesce a regolare nel modo migliore i pasti. Tardare questo momento va a influire la fame e la sazietà. Sarebbe meglio far passare almeno 4-5 ore tra la colazione e il pranzo.

Colazione pe metabolismo: cosa mangiare

Oltre a conoscere l’orario maggiormente adeguato, è importante anche sapere cosa mangiare a colazione in modo da accelerare il metabolismo. Innanzitutto dovrebbe essere il più possibile equilibrata e completa quindi ricca di tutti quei nutrienti che sicuramente aiutano a far funzionare l’organismo nel modo migliore.

Deve essere ricca di carboidrati complessi come per esempio i cereali indicati per la prima colazione oppure la fettina di pane integrale. Insieme ai carboidrati anche le proteine che comprendono lo yogurt e il latte insieme a grassi salutari come le noci oppure la frutta secca a guscio.

Nel caso si facesse attività fisica al mattino presto è consigliabile suddividere la colazione in due pasti. Prima dell’allenamento è bene mangiare della frutta fresca e poi uno yogurt ricco di proteine magari con dei biscotti o cereali. Rinunciare a questo pasto è sempre sbagliato anche perché comporta degli eccessi di fame ai pasti successivi della giornata.

