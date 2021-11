La colazione è il pasto più importante della giornata, quello che ci dà la carica e le energie per affrontare gli impegni quotidiani. Quando si sta a dieta, però, questo pasto diventa ancor più importante per dimagrire e tornare in forma.

Vediamo quindi quali sono i migliori cibi dimagranti da mangiare a colazione.

Cibi dimagranti per colazione: le caratteristiche

Per dimagrire e tornare in forma bisogna seguire un regime alimentare bilanciato, che ci fornisca le calorie necessarie al nostro fabbisogno senza farci patire la fame. La colazione è un pasto molto importante in questo senso, perché spezza il lungo digiuno notturno e dovrebbe essere al tempo stesso gustosa e bilanciata e dovrebbe contenere proteine, fibre, grassi e carboidrati.

Saltare i pasti è sempre la scelta sbagliata e piuttosto bisogna cercare di abbinare gli alimenti giusti per tornare in forma in breve tempo. Vediamo quindi quali sono i cibi dimagranti da mangiare a colazione.

Cibi dimagranti per colazione: hummus e pane integrale

Per una colazione salata e con poche calorie, si può optare per un gustoso hummus di ceci accompagnato da pane integrale. Questi due alimenti insieme saziano e tengono a bada la fame fino all’ora di pranzo.

Sono quindi due ottimi cibi dimagranti da consumare a colazione.

Cibi dimagranti per colazione: toast di avocado

Una seconda opzione per una colazione salata è il toast di avocado accompagnato da una tazza di caffè o un frullato di frutta e verdura. Si tratta di alimenti gustosi, da personalizzare secondo i propri gusti: ad esempio nel toast potete aggiungere cetrioli, pomodori o altre verdure. Il caffè, invece, deve essere amaro oppure addolcito con un dolcificante naturale con poche calorie.

Cibi dimagranti per colazione: frutta fresca e yogurt

Per chi ama iniziare la giornata con una colazione dolce, può optare per dello yogurt bianco senza zucchero accompagnato da frutta fresca di stagione. A questo, si possono aggiungere una manciata di cereali integrali e del tè verde, che accelera il metabolismo aiutandoci così a dimagrire.

Cibi dimagranti per colazione: avena e latte vegetale

Tra i cibi dimagranti ma nutrienti e gustosi per la prima colazione vi sono anche il latte vegetale e l’avena. Con questi due ingredienti insieme si può preparare il porridge, da arricchire con della frutta fresca di stagione.