Collaborazione Puglia, Basilicata e Grecia: Iniziative per la Salute e il Benessere

In un’epoca in cui l’obesità e le malattie metaboliche rappresentano una crescente minaccia per la salute pubblica, un nuovo progetto si propone di affrontare questa sfida in modo innovativo. Il progetto Shield (Sustainable health innovation and engagement for lifestyle determinants) nasce dalla collaborazione tra Puglia, Basilicata e Grecia, con l’obiettivo di rafforzare la prevenzione fin dai banchi di scuola, promuovendo stili di vita più sani.

Finanziato dal programma Interreg Vi-A Grecia-Italia -2027, il progetto vanta un budget complessivo di oltre 2 milioni di euro, di cui quasi un milione e mezzo proveniente da fondi europei. Le istituzioni coinvolte includono prestigiosi enti come il Policlinico di Bari, l’Università e l’ospedale universitario di Ioannina, l’ospedale generale di Corfù, l’ASL di Matera e il Centro di welfare sociale della Regione dell’Epiro. La direzione scientifica è affidata al professor Antonio Moschetta, esperto di medicina interna.

Innovazione digitale e educazione alla salute

Una delle caratteristiche distintive di Shield è l’integrazione dell’innovazione digitale con attività educative per la promozione della salute. Il progetto prevede la creazione di una piattaforma digitale che collegherà professionisti della salute, medici di base, specialisti e famiglie. Questo strumento sarà fondamentale per facilitare la collaborazione e la gestione di casi clinici complessi, sostenendo così i giovani e i genitori nell’adozione di comportamenti salutari.

Gioco educativo per i più giovani

Per coinvolgere le nuove generazioni, è in fase di sviluppo anche un videogioco educativo, denominato Shield Edugame. Questo strumento innovativo tradurrà i principi della dieta mediterranea e della prevenzione in un’esperienza interattiva e coinvolgente, rendendo l’apprendimento divertente e stimolante per i ragazzi.

Un contesto preoccupante e la necessità di azioni concrete

La situazione attuale in Puglia e Basilicata è allarmante: queste regioni si trovano tra le prime in Italia per l’incidenza di persone in sovrappeso. Nello specifico, in Basilicata, il 34% della popolazione è considerato in sovrappeso, mentre il 12% è obeso. Questa realtà mette in evidenza l’urgenza di potenziare gli interventi di prevenzione, per ridurre il rischio di patologie croniche come il diabete e la sindrome metabolica.

Il progetto Shield, dunque, si configura come un’azione necessaria e tempestiva per affrontare un problema di salute pubblica che richiede soluzioni efficaci e sostenibili. L’approccio multidisciplinare e la collaborazione tra diverse istituzioni sono elementi chiave per il successo di questa iniziativa. Attraverso la sinergia tra educazione, tecnologia e prevenzione, si punta a creare un futuro più sano per le giovani generazioni.