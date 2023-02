Tanti sono i bambini che, a causa dei continui sbalzi di temperatura, soprattutto nel periodo invernale si ritrovano a fare i conti con l’influenza e la febbre. E la febbre si sa, soprattutto se il bimbo è molto piccolo, è qualcosa che crea sempre molta ansia nei genitori.

Ecco alcuni consigli da seguire per far abbassare la febbre nei bambini con rimedi naturali.

Come abbassare la febbre nei bambini: rimedi naturali

Quando i bambini sono colpiti da influenza, e quindi anche dalla febbre alta spesso anche i semplici rimedi della nonna sono sufficienti per far scendere la temperatura e far stare meglio il piccolo. Se non è il caso di ricorrere ai farmaci, allora potete provare alcuni rimedi naturali che aiutano a far scendere la febbre ai bambini.

Innanzitutto non coprite troppo il piccolo. Il calore di coperte aggiuntive, rispetto al solito, o di pigiami super pesanti, è assolutamente controproducente. Con i decimi di febbre il bambino ha bisogno di disperdere il calore, non di accumularne altro.

Cercate di farlo bere molto. I bambini tendono a disidratarsi più facilmente rispetto agli adulti in caso di febbre. Spazio quindi all’acqua, ai succhi di frutta, a spremute, brodo di pollo, camomilla e latte caldo.

Bere delle tisane calde che fanno molto bene, anche perché la febbre di solito si accompagna a mal di gola, mal di testa e malessere generale. Le migliori tisane come rimedio naturale alla febbre dei bambini sono: camomilla, cannella, eucalipto, centaurea, genziana, rododendro, menta, sambuco e tiglio.

Non forzate i bambini per farli mangiare. L’inappetenza fa parte dei sintomi della febbre, quindi rischiate solo di fare danni. Piuttosto, provate con qualche piatto che il bambino gradisce in modo particolare.

E con dosi piccole.

Mantenete i bambini a riposo ma non necessariamente a letto: l’importante è che l’ambiente in cui si trova abbia la giusta temperatura.

Cosa fare in caso di febbre nei bambini

Nonostante le rassicurazioni dei pediatri, la febbre nei bambini rimane comunque uno dei fattori che più spaventa e crea ansia nei genitori.

Se ci si trova nella situazione in cui il bambino ha la febbre molto alta ma non sono presenti altri segnali d’allarme come quelli descritti sopra può essere che si tratti di sesta malattia, una patologia che in genere scompare in pochi giorni.

Ricordate inoltre che i due farmaci antipiretici autorizzati nei bambini al di sotto dei 6 anni sono paracetamolo e ibuprofene: devono essere usati per contrastare il malessere del bambino e solo fino a quando il malessere dura altrimenti si possono avere altre complicazioni dovute a un uso non corretto dei farmaci. Evitate infine facili e a volte inutili somministrazioni di antibiotici al minimo segno di malessere nel bambino.

