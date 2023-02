I rimedi per far tornare la voce possono essere diversi e variare in funzione delle cause responsabili. L’abbassamento, la compromissione o la perdita della voce sono condizioni piuttosto fastidiose che possono verificarsi per cause di differente origine e natura.

Vediamo come far tornare la voce velocemente.

Come fare tornare la voce velocemente: rimedi efficaci

L’abbassamento di voce è un problema fastidioso che però colpisce tutti indistintamente. Esistono diverse tipologie di assenza totale di voce (in questo caso, il termine specifico per indicare questa condizione è “afonia”). C’è anche l’affaticamento o la debolezza della voce (in simili situazioni si parla di “fonoastenia”), l’instabilità della voce (voce tremante percepita come una vibrazione o, appunto, un tremore), una voce sussurrata o aspirata.

I rimedi per far tornare la voce sono diversi e sono tanti quanti le possibili cause. Difatti, affinché questa condizione si risolva, è fondamentale individuarne i fattori scatenanti ed eliminarli o trattarli adeguatamente.

I trattamenti farmacologici andrebbero intrapresi su consiglio medico quando l’alterazione della voce è causata da malattie. La terapia con farmaci antibiotici viene prescritta solamente in caso di infezioni o sovrainfezioni batteriche.

Rimedi naturali per far tornare la voce

I rimedi naturali e alternativi cui si può ricorrere per far tornare la voce sono molti. Tali rimedi si impiegano solitamente quando l’abbassamento o la perdita della voce non originano da cause di natura patologica.

Erisimo

L’erisimo (nome scientifico Sisymbrium officinale) è la pianta medicinale per eccellenza impiegata contro alterazioni della voce come afonia e raucedine, oltre che come rimedio naturale per favorire il benessere delle vie aeree in presenza di infiammazioni (laringiti, tracheiti, ecc.) e malattie da raffreddamento.

Malva

La malva (nome scientifico Malva sylvestris) è una pianta contenente mucillagini capaci di esercitare azioni antinfiammatorie sulle mucose con cui vengono in contatto. L’impiego dei suoi estratti, perciò, può apportare benefici anche in caso di irritazione e infiammazione della mucosa orofaringea; di conseguenza, la malva potrebbe rivelarsi utile anche come rimedio per far tornare la voce più velocemente.

Calendula

La calendula (nome scientifico Calendula officinalis) presenta proprietà antinfiammatorie (ascrivibili al suo contenuto di triterpeni come il faradiolo e i suoi derivati) che vengono sfruttate per contrastare infiammazioni del cavo orofaringeo che, fra le altre cose, possono causare raucedine, abbassamento e perdita della voce.

Miele

Il miele, invece, può essere assunto tal quale al bisogno. Secondo alcuni, assumerne un cucchiaino con del latte caldo (non bollente!) apporta ancora più sollievo ad una gola irritata e infiammata.