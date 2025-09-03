Come affrontare l’eccesso di immatricolazioni in odontoiatria

Negli ultimi anni, il settore odontoiatrico ha registrato un incremento significativo nelle immatricolazioni, con 1774 posti disponibili quest’anno, un aumento di 239 rispetto all’anno precedente. Questa situazione ha sollevato preoccupazioni da parte della Commissione Albo Odontoiatri Nazionale, evidenziando un disallineamento tra la formazione dei professionisti e le reali esigenze del mercato del lavoro. L’obiettivo è garantire che il numero di nuovi odontoiatri formati sia in linea con il fabbisogno reale, evitando una sovrabbondanza di professionisti non assorbiti dal mercato.

Il contesto attuale e le sue implicazioni

Secondo il presidente della Cao nazionale, Andrea Senna, la situazione attuale perdura da almeno un decennio e ha portato a una vera e propria pletora odontoiatrica. Questo fenomeno ha generato diversi problemi, tra cui l’inoccupazione e la disoccupazione dei neolaureati, oltre a una crescente tendenza dei professionisti formati in Italia a cercare opportunità all’estero. La concorrenza intensa nel settore ha sollevato preoccupazioni riguardo alla qualità delle prestazioni offerte, con il rischio di un abbassamento degli standard. È fondamentale che la programmazione ministeriale prenda in considerazione il contesto epidemiologico e demografico attuale, garantendo un numero adeguato di professionisti rispetto alla popolazione.

La programmazione ministeriale e le sfide da affrontare

Senna sottolinea l’importanza di una programmazione strategica che consideri vari fattori, tra cui il rapporto ottimale tra professionisti e numero di abitanti. Attualmente, questo rapporto è ampiamente superato a causa di una programmazione errata degli anni passati. È essenziale considerare anche la distribuzione dei professionisti sul territorio e le modalità di esercizio della professione. Un approccio olistico alla formazione e all’inserimento dei nuovi odontoiatri nel mercato del lavoro è cruciale per evitare situazioni di sottoccupazione e per garantire che il fabbisogno formativo sia realmente in linea con le necessità del settore.

Riflessioni finali e prospettive future

In conclusione, è vitale che il Ministero dell’Università e della Ricerca collabori con le organizzazioni di categoria per sviluppare una strategia formativa più equilibrata e sostenibile. È necessario considerare anche gli studenti prossimi alla laurea e i laureati all’estero che desiderano iscriversi agli Albi italiani, stimando circa 370 all’anno. Solo attraverso un’analisi attenta e una programmazione mirata si potrà garantire un futuro professionale solido per i neolaureati e una qualità elevata delle prestazioni odontoiatriche, a beneficio della collettività.