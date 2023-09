Il rientro al lavoro dopo le ferie è una difficile prova da superare ed è facile perdere il controllo per chiunque. Ma non disperate: ecco 5 consigli per affrontare il rientro al lavoro dopo ferie al meglio.

Come affrontare il rientro al lavoro dopo le ferie? 5 consigli per non perdere il controllo

Settembre per la stragrande maggioranza significa ritorno al lavoro e alla routine: questo è un vero problema! Il periodo di ferie, infatti, viene gestito liberamente stando spesso all’aria aperta e vivendo in modo più semplice e diverso dalla normalità. Tornare alla vita di tutti i giorni e al lavoro ci mette a dura prova. Ecco 5 consigli per non perdere il controllo.

Rallentiamo il ritmo

Sicuramente rientrando al lavoro dopo le ferie potrete decidere di fare le cose con più calma evitando ad esempio di sobbarcarci di mille progetti e cercando di fare una cosa alla volta, almeno all’inizio. A volte dire no aiuta a riprendere con più calma e serenità i ritmi e la routine quotidiana.

Fare un po’ di sport

Dopo il lavoro, scaricare lo stress è utilissimo. Non bisogna per forza iscriversi in palestra soprattutto dopo le ferie, quando fa ancora caldo, ma basta una bella camminata, una corsa o un po’ di sport con gli amici, sentirsi bene è alla base della nostra felicità.

Weekend fuori porta

Se pensate che sia troppo presto per tornare alla realtà, una gita fuori porta vi farà sentire ancora in vacanza. Mare, montagna o campagna è indifferente, ma non rimanete a casa. Vi sembrerà che le ferie non siano ancora finite!

Organizzate il lavoro

Una volta in ufficio, evitate di buttarvi a capofitto in nuovi progetti! Meglio organizzarsi il carico di lavoro definendo una “to do list” delle attività da fare nei primi giorni e quelle da posticipare alle settimane a venire. In questo modo riprenderete con più calma e serenità la routine quotidiana.

Stare all’aria aperta

Se le ferie vi hanno aiutato a riprendere la forma fisica e a staccare la spina dalla quotidianità non perdete le buone abitudini: un pranzo all’aria aperta, un po’ di attività fisica e del sano divertimento diminuiscono lo stress e per qualche ora vi sembrerà di essere in vacanza.