Quando si è a dieta, si sa, ci sono molte privazioni da affrontare e c’è chi è appassionato di würstel. Questo cibo spesso controverso si può mangiare a dieta? Ecco se sì e quanti.

Quanti wurstel si possono mangiare a dieta? Come cucinarli in modo dietetico

Il wurstel è un alimento amatissimo dai bambini, ma anche dai grandi nonostante si tratti di un cibo spesso dibattuto tra chi lo ama e lo “difende” e chi invece lo detesta, pensando anche ai suoi effetti indesiderati. Se sei amante dei würstel, ma sei a dieta, non disperare: ecco quanti se ne possono mangiare senza ingrassare.

Capire come fanno i wurstel è importante per sapere se e come cucinarli ai bambini e come preparare tante ricette golose. I wurstel di pollo contengono “carne separata meccanicamente”, un sottoprodotto della macellazione creato dalla spremitura delle carcasse.

I wurstel di suino, invece, vengono ricavati direttamente dalla carne macinata di suino.

Il modo migliore per la dieta è metterli in una pentola sul fuoco e farli bollire, in questo modo i wurstel bolliti saranno sgrassati e leggeri senza quel sapore di unto che spesso possono avere se vengono preparati semplicemente in padella.

La cottura dei wurstel bolliti è molto simile alle linee guida su come bollire i wurstel per hot dog: immergerli in acqua bollente e lasciare cuocere per 3/5 minuti in base alle dimensioni. Sono ottimi cucinati alla griglia e messi sul pane integrale con una fetta di insalata e una salsa allo yogurt greco, ma anche cotti in padella con pepe e spezie varie.

Quanti wurstel mangiare a dieta? Consigli e ricette

Quando si parla di wurstel i pensieri corrono alla tipica ricetta tedesca, wurstel e crauti, o alla sua versione europea, wurstel e patatine fritte, ovvero a una delizia per il palato che allo stesso tempo sembra essere un vero e proprio attentato alla linea. Niente di più sbagliato. I wurstel sono molto meno conosciuti di quanto si può immaginare anche a dieta.

Cento grammi di wurstel contengono circa 270 calorie e 23,3 grammi di grassi, mentre la stessa quantità di prosciutto crudo, uno dei salumi più leggeri per definizione, apporta 224 calorie e 13 grammi di grassi.

Le alternative per perdere peso e gustare i wurstel esistono, basti pensare ai wurstel di pollo, tacchino o manzo. Ma se si deve seguire una dieta iposodica, cioè a basso contenuto di sale, è meglio evitare i wurstel, visto l’alto contenuto di sodio.