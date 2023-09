L’influencer da 1 milione di follower Sophie Codegoni si mostra sui social in ogni versione, anche acqua e sapone. Ecco la sua beauty routine per una pelle perfetta.

Sophie Codegoni svela 5 consigli della sua beauty routine per una pelle perfetta

L’influencer ed ex gieffina Sophie Codegoni, diventata mamma di Celine lo scorso maggio, ha smentito le voci che volevano al capolinea la sua relazione con Alessandro Basciano ma conferma che la coppia sta attraversando una crisi. Proprio un anno fa era andata in scena la proposta di nozze da sogno sul red carpet della scorsa edizione della Mostra del Cinema di Venezia.

Ciò che è certo e stabile, invece, è il percorso lavorativo di Sophie sempre più seguita e amata sui social. La giovane influencer di moda ha rivelato alcuni segreti di bellezza che fanno parte della sua beauty routine per una pelle perfetta, come la sua anche post gravidanza.

Sophie Codegoni, nelle sue ultime stories Instagram, ha mostrato alle sue follower come poter fare una skincare e pulizia del viso praticamente perfetta. Dopo i video in cui l’influencer propone la sua beauty routine, ha postato uno screenshot in cui una follower la attacca.

Sophie però, non le ha risposto in malo modo ma anzi, ha ripostato alcune sue foto in cui mostra di avere sofferto di acne e ha poi spiegato, come è riuscita a mantenere una pelle sana e luminosa.

“Come l’ho curata? Ci vuole tempo, pazienza e costanza. Sono stata seguita da un dermatologo e ho seguito molti dei consigli che mi ha dato”, ha confessato la Codegoni.

Poi, ha aggiunto l’influencer di aver sempre fatto la skincare, sia al mattino che alla sera, e cosa importante non toccava il viso con le mani sporche e cercava di non soffocare la pelle con troppo fondotinta.

La sua cura della pelle prosegue a gonfie vele nonostante sia diventata mamma da poco, e quindi non abbia più tempo libero per dedicarsi alla routine di bellezza, il tempo lo trova ugualmente. La Codegoni ha confessato che mentre la bimba dorme, lei si dedica a maschere di bellezza, trattamenti viso e corpo, in base anche agli impegni lavorativi.

Sophie Codegoni e la beauty routine: segreti di bellezza

La modella e influencer, Sophie Codegoni, 21 anni e già mamma di Celine Blue di quattro mesi, ex tronista di Uomini e Donne, non ha mai nascosto di essere negli anni ricorsa alla chirurgia estetica. Anche al Grande Fratello Vip 6, la concorrente ha dichiarato di essersi rifatta più volte le labbra.

L’ex gieffina, che si dichiara a favore degli interventi chirurgici estetici, ha poi spiegato con precisione i motivi dietro ai suoi ritocchi: “E’ vero che ho rifatto qualcosa. Prima il seno, poi ho ritoccato le labbra in più occasioni perché avevo un’asimmetria. Questa però non andava via e quindi io continuavo ad esagerare, poi ho tolto tutto”, ha confessato la Codegoni.