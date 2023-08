La separazione dal partner è una delle sfide più difficili da affrontare. Ecco 10 consigli per gestire il dolore da separazione non voluta.

Come affrontare una separazione non voluta: 10 consigli per gestire il dolore

La separazione dovuta alla fine di un matrimonio è inevitabilmente sofferta e dolorosa soprattutto se si tratta di una separazione non voluta. Non solo devi gestire gli aspetti legali e finanziari del processo di separazione stesso, ma devi anche fare i conti con il fatto che il tuo matrimonio sta finendo.

È normale soffrire molto ma esistono rimedi per guarire più in fretta e trovare la tua stabilità. Ecco 10 consigli per gestire il dolore.

Regola le condizioni della separazione

Lasciarsi con il partner dopo una relazione o un matrimonio crea conflitti e drammi, raramente ci si lascia in modo indolore. Tuttavia è fondamentale trovare un accordo per tutte le questioni finanziarie, patrimoniali e legate all’educazione e ai bisogni dei vostri figli.

Limita i contatti con l’ex partner

Per gestire il dolore e superare la separazione non voluta devi limitare il più possibile i contatti con l’ex partner. Il dolore e la tristezza non si superano se continui a sottoporti di continuo agli stessi stimoli che l’hanno provocata. Ti serve distanza dal partner per guarire, quindi evita di sentirlo, vederlo o osservare i suoi movimenti da lontano.

Imponiti di andare avanti

Per superare una separazione non voluta è necessario decidere fermamente di andare avanti e iniziare un processo di guarigione. Per quanto il cuore possa essere ferito e ancorato alla relazione passata con l’ex, la mente ha la possibilità di proiettarti in avanti e farti da bussola anche nei momenti più difficili.

Attraversa la fase di dolore

Sfuggire al dolore e alla sofferenza non servirà a superarla, anzi. Questa si ripresenterò ancora più forte se non l’affronti e attraversi: dunque è improntata vivere il dolore fino in fondo, piangere, elaborare il lutto.

Dedica il giusto tempo al lutto e all’esplorazione delle emozioni negative, così riuscirai ad elaborarle e portarle a compimento, tornando a sentirti meglio molto più in fretta.

Quinto consiglio: Abbi pazienza!

Nell’affrontare e accettare una separazione non voluta, ricordati di non avere fretta: il tuo cuore guarirà del tutto e tornerai a sentirti meglio, ma non è un processo immediato. In base alla tua età, alla lunghezza e all’importanza della relazione che hai vissuto, potresti avere bisogno di 3, 6 o 12 mesi per superare il dolore e riprenderti del tutto. Abbi pazienza, che tutto passerà.

Come affrontare una separazione non voluta? 5 consigli

Nel lungo e complesso processo di separazione, soprattutto non voluta, nulla è perduto, anzi. Dopo aver affrontato il dolore inizia sicuramente una nuova vita. Ecco 5 consigli per gestire il dolore post separazione e rottura.

Rifletti sulla separazione e dagli un significato

Quando un rapporto di coppia si interrompe piovono i consigli. Molte persone ci diranno di voltare pagina e iniziare una nuova vita, di non pensare più al nostro/a ex. In realtà, ci piacerebbe nascondere il dolore per l’accaduto nei recessi della nostra mente, ma questo comportamento ci farà più male che bene.

È sempre conveniente dare un senso all’accaduto. Quando attraversiamo delle situazioni difficili, essere in grado di dargli un significato per inserirle nella nostra storia di vita ci aiuterà a sanare la ferita.

Cerca rifugio in un rituale che ti conforti

Quando un rapporto si interrompe è comprensibile desiderare che il dolore scompaia, ma le ferite emotive hanno bisogno di tempo per guarire. Per superare una storia d’amore è necessario stabilire una “chiusura” definitiva.

E questa è precisamente una delle funzioni dei rituali. I rituali ci aiutano ad assumere l’accaduto e adottare una nuova prospettiva che ci permetta di guardare al futuro.

Ritrova la tua identità

Ricordati che tu c’eri e avevi una tua vita e identità prima di conoscere il tuo ex, e ci sarai sempre, a prescindere dal fatto che lui o lei sia con te o meno. Quindi per elaborare il lutto da separazione devi ritrovare te stesso, magari partendo dagli hobby e passioni dimenticate. Cosa puoi fare?

Torna a coltivare il rapporto con i tuoi amici;

esci e divertiti;

riprendi i tuoi hobby che ultimamente avevi trascurato;

iscriviti ad un corso;

fai qualcosa di nuovo.

Fai sport

Fare sport e movimento è una parte molto importante del tuo processo di guarigione, dato che si tratta di attività che provocano un aumento della dopamina e della serotonina prodotte dal tuo cervello.

Questi neurotrasmettitori sono responsabili per la regolazione del tuo umore e del sonno e combattono anche la depressione. Aspetti improntati per tutti, ma in particolar modo per una persona che, come te, sta affrontando una battaglia quotidiana contro il dolore.

Supera il dolore con la lettura

La lettura può e deve essere una grande alleata per affrontare una separazione non voluta. Esistono tantissimi libri sulle relazioni, sull’amore e sulla crescita personale che ti saranno di enorme aiuto nel superamento del dolore e nella riscoperta di te stesso/a.