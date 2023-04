Tra gli esercizi che le donne dovrebbero fare per mantenersi in forma ce n’è uno che spesso non viene preso in considerazione così come, in realtà, meriterebbe: quello che interessa il pavimento pelvico. Ecco come allenare questa zona e i benefici degli esercizi pelvici.

Come allenare il pavimento pelvico: i benefici

Per pavimento pelvico si intende un insieme di muscoli, legamenti, tessuti e nervi che vanno dal pube al coccige e che circondano l’apertura della vagina, dell’uretra e del retto. Da qui l’importanza di quest’area del corpo delle donne, perché più forte è il pavimento pelvico (che ha una forma a fionda), più tutto il resto funziona come dovrebbe.

Ecco alcuni dei tanti benefici di allenare il pavimento pelvico:

Miglioramento del controllo della vescica e dell’intestino;

Riduzione del rischio del prolasso uterino, ovvero quando l’utero si stacca dalla sua sede e penetra all’interno della vagina;

Velocità di recupero dopo il parto o dopo un intervento di chirurgia ginecologica;

Aumento della sensazione sessuale e del potenziale orgasmico.

Allenare la muscolatura pelvica, è consigliato anche durante la gravidanza: migliora la tonicità ed elasticità, riduce il rischio di episiotomia e lacerazioni gravi durante il parto. In fase post partum, invece, è utile per riabilitare i tessuti che sono stati sottoposti a stiramento e che potrebbero causare incontinenza urinaria o traumi a carico della muscolatura.

In menopausa, infine, l’allenamento è fondamentale per prevenire il trattamento di prolassi ed incontinenza urinaria, causati da una scarsa tonicità dei muscoli perineali atrofici per la carenza estrogenica.

Pavimento pelvico: gli esercizi per allenarlo

Esistono tanti e diversi esercizi fondamentali per allenare il pavimento pelvico, tra cui gli esercizi di Kegel. Tra gli altri, invece, vediamo tre semplici esercizi suggeriti alle donne.

Sdraiatevi sulla schiena con le ginocchia piegate e i piedi appoggiati sul pavimento. Inspirate e sollevate i fianchi. Mantenete la posizione per un massimo di 10 secondi. Abbassare, poi, i fianchi e rilassate l’area pelvica. Fare 10 ripetizioni.

Stare in piedi con le spalle al muro. Ispirate e abbassatevi come se vi steste sedendo su una sedia. Mantenere la posizione per 10 secondi. Rialzarsi. Riposare per altrettanti 10 secondi. Fare 10 ripetizioni.

Stare in piedi con le gambe unite e la braccia abbassate e poggiate sui fianchi. Saltare con le braccia che vanno verso l’alto e con le gambe che si divaricano. Tornare successivamente alla posizione iniziale. Ripetere per minimo 30, massimo 60 secondi.